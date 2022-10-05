В США нашли виновного в убийстве Дарьи Дугиной NYT: США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти 05 октября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 + США полагают, что за убийством Дугиной стоят власти Украины, которые действовали без ведома американских кураторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американская разведка считает, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоит Киев, именно украинские власти организовали покушение на дочь философа Дугина. Об этом пишет газета New York Times. «Разведывательные службы США считают, что определенные элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля <…> в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного русского националиста», — сообщила газета New York Times. В США утверждают, что они не знали о готовящемся убийстве. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию. Американская разведка считает, что за убийством российской журналистки Дарьи Дугиной стоит Киев, именно украинские власти организовали покушение на дочь философа Дугина. Об этом пишет газета New York Times. «Разведывательные службы США считают, что определенные элементы украинского правительства санкционировали подрыв автомобиля <…> в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь видного русского националиста», — сообщила газета New York Times. В США утверждают, что они не знали о готовящемся убийстве. Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в ночь с 20 на 21 августа в результате покушения в Подмосковье. Неизвестные взорвали внедорожник, на котором она возвращалась домой с фестиваля «Традиция». 22 августа в ФСБ заявили, что убийство организовано украинскими спецслужбами. Исполнителем, по данным ФСБ, оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. После покушения она уехала в Эстонию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям