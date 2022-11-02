02 ноября 2022
01 ноября 2022

В Тюменской области базу отдыха продают по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, база отдыха, солнечная долина, клуб-отель, отдых
Базу отдыха в Тюменской области продают за 15 миллионов рублей Фото:

В деревне Турнаево (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Тюмени.

«Продается база отдыха: восемь домов общей площадью 805 квадратных метров. Вместимость до 52 человек. Площадь участка 108 соток. Цена — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На земельном участке, кроме гостевых домов, есть баня, лосиная ферма, питомник для собак, пруд и спортивная площадка. Отмечается, что на территории есть церковь.

За аналогичную стоимость в центре Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продаю двухкомнатную квартиру с новым ремонтом и мебелью. В шаговой доступности торговый центр „Галерея Вояж“, ЦУМ и Цветной бульвар», — сообщается на сайте Avito.

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В деревне Турнаево (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Тюмени. «Продается база отдыха: восемь домов общей площадью 805 квадратных метров. Вместимость до 52 человек. Площадь участка 108 соток. Цена — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. На земельном участке, кроме гостевых домов, есть баня, лосиная ферма, питомник для собак, пруд и спортивная площадка. Отмечается, что на территории есть церковь. За аналогичную стоимость в центре Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продаю двухкомнатную квартиру с новым ремонтом и мебелью. В шаговой доступности торговый центр „Галерея Вояж“, ЦУМ и Цветной бульвар», — сообщается на сайте Avito.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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