Базу отдыха в Тюменской области продают за 15 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Турнаево (Тюменская область) на продажу выставлена база отдыха за 15 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. За аналогичную сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру в Тюмени.

«Продается база отдыха: восемь домов общей площадью 805 квадратных метров. Вместимость до 52 человек. Площадь участка 108 соток. Цена — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

На земельном участке, кроме гостевых домов, есть баня, лосиная ферма, питомник для собак, пруд и спортивная площадка. Отмечается, что на территории есть церковь.

За аналогичную стоимость в центре Тюмени можно приобрести двухкомнатную квартиру. «Продаю двухкомнатную квартиру с новым ремонтом и мебелью. В шаговой доступности торговый центр „Галерея Вояж“, ЦУМ и Цветной бульвар», — сообщается на сайте Avito.