02 ноября 2022
01 ноября 2022

Жители ЯНАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

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Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, северное сияние
Жители ЯНАО делились фотографиями природного явления в соцсетях Фото:

Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления.

«Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya.

Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением.

Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях.

Северное сияние в Губкинском
Северное сияние в Муравленко
Северное сияние в Салехарде

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Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления. «Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya. Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением. Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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