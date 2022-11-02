Жители ЯНАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления.
«Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya.
Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением.
Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях.
Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления. «Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya. Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением. Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях.