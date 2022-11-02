Жители ЯНАО делятся в соцсетях фотографиями северного сияния

03 ноября 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО делились фотографиями природного явления в соцсетях Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления. «Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya. Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением. Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях. Северное сияние в Губкинском Татьяна Селезнева, «ВКонтакте» Северное сияние в Муравленко Ирина Одеяненко, «ВКонтакте» Северное сияние в Салехарде «Ямал-медиа», «ВКонтакте»

Жители Губкинского, Муравленко и Салехарда засняли северное сияние. В соцсетях они поделились фотографиями природного явления. «Мы всю дорогу наблюдали от ЦППН за Ханымейской заправкой до Губкинского», — написала Татьяна Селезнева. «Я за 14 лет один раз видела, а сейчас каждый год у вас красота! Спасибо за фото!», — прокомментировала Ирина Мерецкая. «А луну кто-нибудь снимал, она сегодня тоже нереальная», — поделилась Elena Shalenaya. Северное сияние жители ЯНАО запечатлели вечером 2 ноября. Ямальцы рекомендуют выбирать темное место для наблюдения за природным явлением. Ранее жители ЯНАО массово делились фотографиями северного сияния. Ямальцы также восхищались природным явлением в соцсетях.