В российской армии появятся новые войска «Известия»: в армии РФ создадут новые войска для помощи гражданским 03 ноября 2022 в 04:58 Размер текста - 17 + Новые гумвойска РФ должны помогать жителям регионов, в которых идет конфликт Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Российской армии появятся гуманитарные воинские части для помощи населению в регионах, охваченных конфликтом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в военном ведомстве. «Прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций. Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений», — сказал источник «Известий». По словам собеседника газеты, что новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач. Предполагается, что они будут доставлять помощь местным жителям, отметил он. Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало, по его словам, предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса. В Российской армии появятся гуманитарные воинские части для помощи населению в регионах, охваченных конфликтом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в военном ведомстве. «Прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций. Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений», — сказал источник «Известий». По словам собеседника газеты, что новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач. Предполагается, что они будут доставлять помощь местным жителям, отметил он. Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало, по его словам, предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям