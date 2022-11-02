02 ноября 2022

В российской армии появятся новые войска

«Известия»: в армии РФ создадут новые войска для помощи гражданским
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Новые гумвойска РФ должны помогать жителям регионов, в которых идет конфликт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Российской армии появятся гуманитарные воинские части для помощи населению в регионах, охваченных конфликтом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в военном ведомстве.

«Прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций. Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений», — сказал источник «Известий».

По словам собеседника газеты, что новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач. Предполагается, что они будут доставлять помощь местным жителям, отметил он.

Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало, по его словам, предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса.

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В Российской армии появятся гуманитарные воинские части для помощи населению в регионах, охваченных конфликтом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источник в военном ведомстве. «Прорабатывается вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций. Сейчас изучаются вопросы, касающиеся их численности, организационно-штатной структуры. По итогам будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений», — сказал источник «Известий». По словам собеседника газеты, что новые гуманитарные войска не будут выполнять боевых задач. Предполагается, что они будут доставлять помощь местным жителям, отметил он. Россия проводит спецоперацию Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что армия РФ должна помочь в освобождении жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида. Также ее начало, по его словам, предотвратило широкомасштабное наступление Киева на республики Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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