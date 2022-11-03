Депутаты одобрили создание единого ОСАГО в России и Белоруссии

В России и Белоруссии появится единая система страхования Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России и Белоруссии появится единый ОСАГО. Проект концепции закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» одобрили депутаты Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

«Участники заседания рассмотрели ход работы по унификации процедуры ОСАГО для граждан Союзного государства. Парламентариям был представлен проект концепции модельного законодательного акта, разработанный сформированной по поручению депутатов — членов Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту рабочей группой», — говорится в сообщении пресс-службы парламента Союзного государства. Проект планируют подготовить и реализовать к середине 2023 года.

Сам проект предполагает внесение минимальных изменений в законодательства Республики Беларусь и РФ, которые позволят распространить действие договора страхования, заключенного на территории одного государства, на страховые случаи, произошедшие на территории уже другого государства. При этом, покрытие страховых случаев будет осуществляться в том же порядке, что и сейчас. «Кроме того, для целей страховой деятельности потребуются интеграция баз данных, унификация порядка оформления ДТП и разработка единой формы извещения о происшествии на территории Союзного государства», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что руководители страховых союзов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планировали заключить меморандум о намерении создать единый рынок страховых услуг. Так, представители России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении должны были начать работу по обмену имеющимися данными по видам страхования, в рамках которого возможно создание единой базы для урегулирования убытков и борьбы с мошенничеством.