Юрист: россияне могут лишиться пенсии с 1 января

Россиянам следует проверить свои данные в Пенсионном фонде России, чтобы избежать проблем с начислением пенсии. Об этом предупредил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. Это связано с тем, что с нового года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования РФ объединятся в единую структуру, а часть ее работы будет автоматизирована.
Решение объединить две структуры было сделано из-за растущих расходов Пенсионного фонда. Теперь часть работы будет автоматизирована. Это касается только регистрации новых данных, выдачи справок, начислений и выплат.
«Запускаемая система СФР может быть и будет удобна гражданам, но на ее отладку потребуется некоторое время, скорее всего, не меньше полугода, при этом есть риск ошибок. И если для системы это может быть просто технической опечаткой, то для человека — ошибкой в начислении стажа и уменьшением выплат. Я бы рекомендовал всем работающим гражданам уже сейчас проверить свои данные в ПФР, иначе не исключено, что ошибки придется исправлять через суд», — приводит слова Александра Инютин издание Life.
Для сохранения своей будущей пенсии эксперт советует сделать два простых действия. Сначала — запросить в ПФР 3 справки: о трудовой деятельности, о состоянии индивидуального лицевого счета и о сформированных пенсионных правах. Это можно сделать онлайн через сайт Пенсионного фонда. Затем, если информация о полученных справках будет неверная или будут отсутствовать сведения о каких-либо периодах работы, то необходимо уточнить эти данные.
Власти РФ в 2018 подняли пенсионный возраст. Это решение было связано с уменьшением дефицита Пенсионного фонда и возможностью индексировать пенсию выше уровня инфляции. Недавно Госдума проголосовала за закон, по которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет.
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Россиянам следует проверить свои данные в Пенсионном фонде России, чтобы избежать проблем с начислением пенсии. Об этом предупредил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. Это связано с тем, что с нового года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования РФ объединятся в единую структуру, а часть ее работы будет автоматизирована. Решение объединить две структуры было сделано из-за растущих расходов Пенсионного фонда. Теперь часть работы будет автоматизирована. Это касается только регистрации новых данных, выдачи справок, начислений и выплат. «Запускаемая система СФР может быть и будет удобна гражданам, но на ее отладку потребуется некоторое время, скорее всего, не меньше полугода, при этом есть риск ошибок. И если для системы это может быть просто технической опечаткой, то для человека — ошибкой в начислении стажа и уменьшением выплат. Я бы рекомендовал всем работающим гражданам уже сейчас проверить свои данные в ПФР, иначе не исключено, что ошибки придется исправлять через суд», — приводит слова Александра Инютин издание Life. Для сохранения своей будущей пенсии эксперт советует сделать два простых действия. Сначала — запросить в ПФР 3 справки: о трудовой деятельности, о состоянии индивидуального лицевого счета и о сформированных пенсионных правах. Это можно сделать онлайн через сайт Пенсионного фонда. Затем, если информация о полученных справках будет неверная или будут отсутствовать сведения о каких-либо периодах работы, то необходимо уточнить эти данные. Власти РФ в 2018 подняли пенсионный возраст. Это решение было связано с уменьшением дефицита Пенсионного фонда и возможностью индексировать пенсию выше уровня инфляции. Недавно Госдума проголосовала за закон, по которому предельный возраст выхода на пенсию для отдельных категорий граждан может быть повышен до 70 лет.