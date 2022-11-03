19fortyfive: одно решение США приведет к войне НАТО с Россией

Присутствие американских солдат на Украине может привести к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщает 19FortyFive.
«Само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО», — предполагает обозреватель издания Джек Бакби. Он отмечает, что данный факт может спровоцировать ответ уже со стороны НАТО, который в дальнейшем приведет к полномасштабному конфликту с РФ. Кроме того Бакби отмечает, что такое развитие событий может оказаться одним из планов США.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об изменении тактики НАТО в отношении России. Он отметил, что альянс переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан заявлял о способе США избежать столкновения РФ и НАТО. Для этого Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, сообщает Life. Также уточнялось, что в НАТО не будут ускорять процесс вступления Украины в альянс, передает «Царьград».
США и страны Запада оказывают помощь украинской стороне после начала спецоперации России. Основными задачами являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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Присутствие американских солдат на Украине может привести к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщает 19FortyFive. «Само присутствие солдат из страны НАТО является значительным событием в конфликте. Если американские солдаты погибнут в результате российского удара, но это можно рассматривать как нападение на НАТО», — предполагает обозреватель издания Джек Бакби. Он отмечает, что данный факт может спровоцировать ответ уже со стороны НАТО, который в дальнейшем приведет к полномасштабному конфликту с РФ. Кроме того Бакби отмечает, что такое развитие событий может оказаться одним из планов США. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил об изменении тактики НАТО в отношении России. Он отметил, что альянс переходит к созданию полномасштабной системы коллективной обороны около российских границ. Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан заявлял о способе США избежать столкновения РФ и НАТО. Для этого Вашингтону необходимо, чтобы Киев более открыто говорил о своих боевых планах, сообщает Life. Также уточнялось, что в НАТО не будут ускорять процесс вступления Украины в альянс, передает «Царьград». США и страны Запада оказывают помощь украинской стороне после начала спецоперации России. Основными задачами являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.