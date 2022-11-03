Читатели чешского издания высказались против слов Зеленского о компромиссе с РФ

Читатели напомнили, что раньше Зеленский был комиком Фото: Официальный сайт президента Украины

Читатели чешского издания Parlamentní listy выразились против заявления Зеленского по поводу категорического отклонения компромисса с Россией. Зеленский высказался по этому поводу в интервью чешскому телеканалу CT24 накануне.

«Политика и дипломатия — это компромисс и здравый смысл. На выборах вы обещали, что пойдете на него, чтобы русскоязычное меньшинство на Украине не подвергалось издевательствам и лишению гражданских прав! Одичавшая Украина — это катастрофа для украинцев, россиян и европейцев», — поделилась Vierka.

Также многие читатели указывали на прошлое политика, вспоминая, что он был комиком. Некоторые комментаторы считают, что Зеленский может только им и оставаться. «Для этого человека есть только одна профессия — „комик“. Сейчас Зеленский кричит: присылайте деньги, присылайте оружие, мы хотим в НАТО, в ЕС, мы победим, мы отвергаем любые переговоры… Это не может быть человек, который заинтересован в мире!» — размышляет KitposB.

«Путин просто хотел договориться с украинскими фашистами и восстановить нейтралитет Украины, но запад сопротивляется. Американцам экономически выгоден конфликт на Украине: доллар растет, а экономическое вмешательство в другие страны растет потому, что те отказались от дешевых энергоресурсов», — заключил третий читатель.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Офис президента Украины Владимира Зеленского сначала активно вел переговоры с Россией о заключении мира, а затем категорически высказался против них. Сейчас Зеленский утверждает, что переговоры возможны только при полном выведении войск РФ с территории Украины.