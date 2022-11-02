В ХМАО мошенник подделал документы для получения зарплаты с северными надбавками

03 ноября 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Сургуте транспорнтые полицейские поймали мошенника, подделавшего трудовую книжку и справку о северном стаже Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) уроженца Дагестана подозревают в подделке трудовой книжки и справки, чтобы получить северную надбавку. В пресс-службе линейного отдела МВД журналисту URA.RU сообщили, что злоумышленник получал незаконно половину надбавки к зарплате. «По подозрению в мошенничестве с документами установили и задержали уроженца республики Дагестан, который в настоящее время проживает на территории ХМАО. Установлено, что 39-летний подозреваемый при трудоустройстве на работу в одну из организаций округа предоставил поддельную трудовую книжку и справку о имеющемся у него стаже работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. В процессе своей трудовой деятельности злоумышленник незаконно получал 50 процентов надбавки к заработной плате», — прокомментировали в ведомстве. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Ущерб, причиненный организации, составил более 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о поисках мошенника, обманывавшего пенсионеров в ХМАО. Злоумышленники использовали схему с сообщением о попавших в ДТП родственниках.

В Сургуте (ХМАО) уроженца Дагестана подозревают в подделке трудовой книжки и справки, чтобы получить северную надбавку. В пресс-службе линейного отдела МВД журналисту URA.RU сообщили, что злоумышленник получал незаконно половину надбавки к зарплате. «По подозрению в мошенничестве с документами установили и задержали уроженца республики Дагестан, который в настоящее время проживает на территории ХМАО. Установлено, что 39-летний подозреваемый при трудоустройстве на работу в одну из организаций округа предоставил поддельную трудовую книжку и справку о имеющемся у него стаже работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях. В процессе своей трудовой деятельности злоумышленник незаконно получал 50 процентов надбавки к заработной плате», — прокомментировали в ведомстве. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Ущерб, причиненный организации, составил более 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о поисках мошенника, обманывавшего пенсионеров в ХМАО. Злоумышленники использовали схему с сообщением о попавших в ДТП родственниках.