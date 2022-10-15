В ХМАО полиция ищет мошенника, обманывающего пенсионеров. Фото

16 октября 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО разыскивается мошенник Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Полиция Югры разыскивает мошенника, который подозревается в совершении преступлений в отношении пожилых жительниц города Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре. «Мужчина сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию, о том, что их родственники стали виновниками ДТП и им необходимы денежные средства на операцию, которые последние должны будут передать человеку, пришедшему к их дому. В последствии одна потерпевшая передала 260 тысяч рублей, а вторая 700 тысяч рублей. Мужчина на вид 18-25 лет, славянской внешности, одет в болоньевую куртку серого цвета по пояс, с капюшоном, брюки светло-серого цвета, кроссовки темного цвета, на спине имеется рюкзак темного цвета, в передней части поясная сумка черного цвета», — сказано в ведомстве. Полиция предполагает, что разыскиваемый гражданин приехал на территорию округа специально с целью совершения преступлений. В ближайшее время он может покинуть регион или совершить аналогичные преступные действия в отношении жителей иных муниципалитетов Югры. Если вам известно место нахождения данного гражданина, просьба срочно сообщить в полицию по телефону +7 982 884-07-42 или 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске. Нарушитель перевел себе со счетов своих знакомых деньги, украл два телефона и незаконно перепродал чужую машину. Мужчина на вид 18-25 лет Фото — пресс-служба УМВД ХМАО В ХМАО разыскивается мошенник, похитивший 960 000 рублей. Фото — пресс-служба УМВД ХМАО

Полиция Югры разыскивает мошенника, который подозревается в совершении преступлений в отношении пожилых жительниц города Сургута (ХМАО). Об этом сообщается в УМВД России по ХМАО-Югре. «Мужчина сообщал потерпевшим заведомо ложную информацию, о том, что их родственники стали виновниками ДТП и им необходимы денежные средства на операцию, которые последние должны будут передать человеку, пришедшему к их дому. В последствии одна потерпевшая передала 260 тысяч рублей, а вторая 700 тысяч рублей. Мужчина на вид 18-25 лет, славянской внешности, одет в болоньевую куртку серого цвета по пояс, с капюшоном, брюки светло-серого цвета, кроссовки темного цвета, на спине имеется рюкзак темного цвета, в передней части поясная сумка черного цвета», — сказано в ведомстве. Полиция предполагает, что разыскиваемый гражданин приехал на территорию округа специально с целью совершения преступлений. В ближайшее время он может покинуть регион или совершить аналогичные преступные действия в отношении жителей иных муниципалитетов Югры. Если вам известно место нахождения данного гражданина, просьба срочно сообщить в полицию по телефону +7 982 884-07-42 или 102. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске. Нарушитель перевел себе со счетов своих знакомых деньги, украл два телефона и незаконно перепродал чужую машину.