02 ноября 2022

В компанию, продающую в США варенье из пермских шишек, ищут сотрудника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фермерские продукты в ресторане загородного клуба
Варенье из пермских шишек полюбили в Чикаго Фото:

Пермская компания «Русский лес», которая занимается изготовлением и продажей натуральных джемов, сиропов и десертов, ищет в команду нового сотрудника. Фирме, клиенты которой находятся и в США, требуется менеджер по снабжению.

«Компания Русский лес ищет в команду менеджера по снабжению — мужчину с личным автомобилем. Что тебе необходимо будет делать: обеспечивать предприятие ТМЦ; работать с документами; работать с логистическими компаниями», — говорится в объявлении, размещенном в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Русский лес» начала поставки варенья из сосновых шишек в США. В Чикаго за баночку уральского лакомства дают почти 10 долларов.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермская компания «Русский лес», которая занимается изготовлением и продажей натуральных джемов, сиропов и десертов, ищет в команду нового сотрудника. Фирме, клиенты которой находятся и в США, требуется менеджер по снабжению. «Компания Русский лес ищет в команду менеджера по снабжению — мужчину с личным автомобилем. Что тебе необходимо будет делать: обеспечивать предприятие ТМЦ; работать с документами; работать с логистическими компаниями», — говорится в объявлении, размещенном в соцсетях. Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Русский лес» начала поставки варенья из сосновых шишек в США. В Чикаго за баночку уральского лакомства дают почти 10 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...