В компанию, продающую в США варенье из пермских шишек, ищут сотрудника

Варенье из пермских шишек полюбили в Чикаго Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермская компания «Русский лес», которая занимается изготовлением и продажей натуральных джемов, сиропов и десертов, ищет в команду нового сотрудника. Фирме, клиенты которой находятся и в США, требуется менеджер по снабжению.

«Компания Русский лес ищет в команду менеджера по снабжению — мужчину с личным автомобилем. Что тебе необходимо будет делать: обеспечивать предприятие ТМЦ; работать с документами; работать с логистическими компаниями», — говорится в объявлении, размещенном в соцсетях.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания «Русский лес» начала поставки варенья из сосновых шишек в США. В Чикаго за баночку уральского лакомства дают почти 10 долларов.