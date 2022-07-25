Варенье из сосновых шишек теперь продают в Чикаго Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский производитель джемов «Русский лес» отправил в США пробную партию варенья из сосновых шишек. Его начали продавать в русских магазинах Чикаго. Об этом сообщили в telegram-канале центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Пермском крае.

«Контракт на первые 1200 банок подписали еще зимой. Партия отправилась за океан с помощью компании-посредника, но торговля началась только сейчас», — сообщили в центре.

Варенье весом 450 грамм стоит почти 10 $ (по текущему курсу на 26 июля — 578,67 руб.). В его состав входят зеленые сосновые шишки, вода, лимонный сок и сахар. Пермское варенье из шишек уже продается в других странах. На новые рынки помог выйти центр поддержки экспорта — взял на себя расходы по регистрации международного товарного знака. Это почти 900 тысяч рублей.

Пермское варенье — на полках магазинов Чикаго telegram-канал «Мой бизнес Пермский край»

Ранее URA.RU рассказывало, что на севере Пермского края запустили производство пюре для худеющих. Его изготавливают из четырех видов местных ягод — клюквы, черники, брусники и облепихи.