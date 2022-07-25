Пермский производитель джемов «Русский лес» отправил в США пробную партию варенья из сосновых шишек. Его начали продавать в русских магазинах Чикаго. Об этом сообщили в telegram-канале центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Пермском крае.
«Контракт на первые 1200 банок подписали еще зимой. Партия отправилась за океан с помощью компании-посредника, но торговля началась только сейчас», — сообщили в центре.
Варенье весом 450 грамм стоит почти 10 $ (по текущему курсу на 26 июля — 578,67 руб.). В его состав входят зеленые сосновые шишки, вода, лимонный сок и сахар. Пермское варенье из шишек уже продается в других странах. На новые рынки помог выйти центр поддержки экспорта — взял на себя расходы по регистрации международного товарного знака. Это почти 900 тысяч рублей.
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Пермский производитель джемов «Русский лес» отправил в США пробную партию варенья из сосновых шишек. Его начали продавать в русских магазинах Чикаго. Об этом сообщили в telegram-канале центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Пермском крае. «Контракт на первые 1200 банок подписали еще зимой. Партия отправилась за океан с помощью компании-посредника, но торговля началась только сейчас», — сообщили в центре. Варенье весом 450 грамм стоит почти 10 $ (по текущему курсу на 26 июля — 578,67 руб.). В его состав входят зеленые сосновые шишки, вода, лимонный сок и сахар. Пермское варенье из шишек уже продается в других странах. На новые рынки помог выйти центр поддержки экспорта — взял на себя расходы по регистрации международного товарного знака. Это почти 900 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что на севере Пермского края запустили производство пюре для худеющих. Его изготавливают из четырех видов местных ягод — клюквы, черники, брусники и облепихи.