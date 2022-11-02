02 ноября 2022

Пермские власти раскрыли подробности проекта музея шоколада

Новый музей расскажет об истории Пермского края через историю сладостей
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей шоколада Николя. Челябинск., корона российской империи
Такие шоколадные шедевры могут появиться и в Перми Фото:

В Перми частный инвестор предложил властям открыть в городе музей шоколада. Минэкономразвития края рассматривает предложение компании «СладКон», которая предлагает разместить музей в одном из зданий-холмов на эспланаде. В пресс-службе правительства также рассказали о концепции проекта.

«Концепция проекта включает экспозицию, рассказывающую об истории Прикамья через историю сладостей, и интерактивную зону для проведения мастер-классов, лекций, встреч. Также в здании музея расположится сувенирная лавка, в которой будет представлена продукция не только Пермской кондитерской фабрики, но и других „сладких“ брендов региона», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Учредителем инициатора проекта компании «СладКон» является кондитерская фабрика «Пермская». Инвестор готов вложить в проект 10 млн рублей, и реализовать его в 2023 году. Появление нового частного музея в одном из «холмов» на эспланаде еще в июне анонсировал мэр Алексей Демкин. Но он не уточнял концепцию заведения.

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В Перми частный инвестор предложил властям открыть в городе музей шоколада. Минэкономразвития края рассматривает предложение компании «СладКон», которая предлагает разместить музей в одном из зданий-холмов на эспланаде. В пресс-службе правительства также рассказали о концепции проекта. «Концепция проекта включает экспозицию, рассказывающую об истории Прикамья через историю сладостей, и интерактивную зону для проведения мастер-классов, лекций, встреч. Также в здании музея расположится сувенирная лавка, в которой будет представлена продукция не только Пермской кондитерской фабрики, но и других „сладких“ брендов региона», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Учредителем инициатора проекта компании «СладКон» является кондитерская фабрика «Пермская». Инвестор готов вложить в проект 10 млн рублей, и реализовать его в 2023 году. Появление нового частного музея в одном из «холмов» на эспланаде еще в июне анонсировал мэр Алексей Демкин. Но он не уточнял концепцию заведения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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