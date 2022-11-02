Пермские власти раскрыли подробности проекта музея шоколада

Новый музей расскажет об истории Пермского края через историю сладостей

Такие шоколадные шедевры могут появиться и в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми частный инвестор предложил властям открыть в городе музей шоколада. Минэкономразвития края рассматривает предложение компании «СладКон», которая предлагает разместить музей в одном из зданий-холмов на эспланаде. В пресс-службе правительства также рассказали о концепции проекта.

«Концепция проекта включает экспозицию, рассказывающую об истории Прикамья через историю сладостей, и интерактивную зону для проведения мастер-классов, лекций, встреч. Также в здании музея расположится сувенирная лавка, в которой будет представлена продукция не только Пермской кондитерской фабрики, но и других „сладких“ брендов региона», — сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Учредителем инициатора проекта компании «СладКон» является кондитерская фабрика «Пермская». Инвестор готов вложить в проект 10 млн рублей, и реализовать его в 2023 году. Появление нового частного музея в одном из «холмов» на эспланаде еще в июне анонсировал мэр Алексей Демкин. Но он не уточнял концепцию заведения.