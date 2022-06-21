В Перми на эспланаде откроется частный музей

Алексей Демкин пообещал пермякам новый музей на эспланаде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми в ближайшем будущем появится новый музей. Частное учреждение расположится в одном из «холмов» на городской эспланаде, сообщил мэр Алексей Демкин.

«Там планируется реализовать один очень интересный проект — это частный музей», — сообщил глава города в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Подробности он раскрывать не стал.

По словам Демкина в одном из «холмов» разместится туристский центр, который организуют власти края, а в остальные зайдут коммерческие арендаторы. «Холмы» — небольшие здания, построенные на пермской эспланаде в рамках ее реконструкции несколько лет назад. Планировалось, что в них откроются кафе и другие заведения, но до сих пор они пустуют. Инсайдеры URA.RU ранее говорили, что этим возмущались и депутаты гордумы.