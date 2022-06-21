В Перми на эспланаде откроется частный музей

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299 лет городу. Концерт Валерии на площади Театр - театр. Пермь, грибанов алексей, демкин алексей, концерт валерии
Алексей Демкин пообещал пермякам новый музей на эспланаде Фото:

В центре Перми в ближайшем будущем появится новый музей. Частное учреждение расположится в одном из «холмов» на городской эспланаде, сообщил мэр Алексей Демкин.

«Там планируется реализовать один очень интересный проект — это частный музей», — сообщил глава города в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Подробности он раскрывать не стал.

По словам Демкина в одном из «холмов» разместится туристский центр, который организуют власти края, а в остальные зайдут коммерческие арендаторы. «Холмы» — небольшие здания, построенные на пермской эспланаде в рамках ее реконструкции несколько лет назад. Планировалось, что в них откроются кафе и другие заведения, но до сих пор они пустуют. Инсайдеры URA.RU ранее говорили, что этим возмущались и депутаты гордумы.

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В центре Перми в ближайшем будущем появится новый музей. Частное учреждение расположится в одном из «холмов» на городской эспланаде, сообщил мэр Алексей Демкин. «Там планируется реализовать один очень интересный проект — это частный музей», — сообщил глава города в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Подробности он раскрывать не стал. По словам Демкина в одном из «холмов» разместится туристский центр, который организуют власти края, а в остальные зайдут коммерческие арендаторы. «Холмы» — небольшие здания, построенные на пермской эспланаде в рамках ее реконструкции несколько лет назад. Планировалось, что в них откроются кафе и другие заведения, но до сих пор они пустуют. Инсайдеры URA.RU ранее говорили, что этим возмущались и депутаты гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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