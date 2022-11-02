02 ноября 2022
01 ноября 2022

Бойцы из ЯНАО почтили мэра, написав об этом на ракетах. Фото

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный снаряд, артиллерийская мина, подготовка мобилизованных
«Гаранин-топ!», написали бойцы на ракетах Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. Об этом сообщил telegram-канал «Мобилизация Ямал», опубликовав соответствующие фото.

«Губкинские бойцы прислали привет ямальцам. На ракетах они написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье» и своеобразно выразили главе города свое почтение. На ракетах краской написано «Гаранин — топ!», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мобилизованные из ЯНАО записали видео, в котором передали привет землякам и поблагодарили за помощь. Тогда видео опубликовали в одном из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. В общем было призвано 300 тысяч российских резервистов. Из ЯНАО уехало 920 человек.

Привет землякам
Привет мэру

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Военные из Губкинского (ЯНАО) сделали фотографии ракет, на которых почтили мэра города Андрея Гаранина и передали привет землякам. Об этом сообщил telegram-канал «Мобилизация Ямал», опубликовав соответствующие фото. «Губкинские бойцы прислали привет ямальцам. На ракетах они написали слоган родного города «Губкинский — северное счастье» и своеобразно выразили главе города свое почтение. На ракетах краской написано «Гаранин — топ!», — сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что мобилизованные из ЯНАО записали видео, в котором передали привет землякам и поблагодарили за помощь. Тогда видео опубликовали в одном из местных групп в соцсети «ВКонтакте». В РФ частичная мобилизация была объявлена 21 сентября, а закончилась 28 октября. В общем было призвано 300 тысяч российских резервистов. Из ЯНАО уехало 920 человек.
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