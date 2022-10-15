15 октября 2022
14 октября 2022

Мобилизованные из ЯНАО передали привет землякам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, мобилизация
Мобилизованные из ЯНАО благодарят за помощь и передают привет землякам (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из ЯНАО поблагодарили жителей округа за собранную материальную помощь и передали привет землякам. Видео с обращением резервистов опубликовано в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте»

«От лица военнослужащих, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа мы благодарим всех ямальцев, кто собрал нам необходимые вещи, продукты питания и тому подобное. Приятно, греет душу. Мы не подведем вас, выполним любую задачу и приедем целые и невредимые домой. Ямал — сила!»- обещают военнослужащие.

Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из ЯНАО поблагодарили земляков за собранную гуманитарную помощь. Активист из округа Игорь Заборовский везет гуманитарный груз для солдат в зону СВО.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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Мобилизованные из ЯНАО поблагодарили жителей округа за собранную материальную помощь и передали привет землякам. Видео с обращением резервистов опубликовано в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» «От лица военнослужащих, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа мы благодарим всех ямальцев, кто собрал нам необходимые вещи, продукты питания и тому подобное. Приятно, греет душу. Мы не подведем вас, выполним любую задачу и приедем целые и невредимые домой. Ямал — сила!»- обещают военнослужащие. Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из ЯНАО поблагодарили земляков за собранную гуманитарную помощь. Активист из округа Игорь Заборовский везет гуманитарный груз для солдат в зону СВО. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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