Мобилизованные из ЯНАО благодарят за помощь и передают привет землякам (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные из ЯНАО поблагодарили жителей округа за собранную материальную помощь и передали привет землякам. Видео с обращением резервистов опубликовано в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте»

«От лица военнослужащих, прибывших из Ямало-Ненецкого автономного округа мы благодарим всех ямальцев, кто собрал нам необходимые вещи, продукты питания и тому подобное. Приятно, греет душу. Мы не подведем вас, выполним любую задачу и приедем целые и невредимые домой. Ямал — сила!»- обещают военнослужащие.

Ранее URA.RU рассказало, что мобилизованные из ЯНАО поблагодарили земляков за собранную гуманитарную помощь. Активист из округа Игорь Заборовский везет гуманитарный груз для солдат в зону СВО.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.