В Нижневартовске сменился лидер отделения КПРФ

03 ноября 2022 в 12:33 Размер текста - 17 +

Коммунисты Нижневартовска выбрали нового первого секретаря местного отделения и назвали это нормальным демократическим процессом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) новым первым секретарем местного отделения КПРФ стал Юрий Мартынов. Дмитрий Хрипунов, прежде занимавший эту должность, заявил журналисту URA.RU, что дает дорогу молодым, а сам теперь станет секретарем по идеологии. «Члены партии проголосовали за нового первого секретаря, выбрали Мартынова. Он младше меня на десять лет, вот, даем дорогу молодым. Сам я после ухода с поста занял должность секретаря по идеологии», — прокомментировал Хрипунов корреспонденту агентства по телефону. Дмитрий Хрипунов был первым секретарем два срока подряд. «Это нормальный демократический процесс, сменяемость власти. Поэтому и проходит такая ротация, чтобы мы не засиживались в своих креслах», — уточнил Хрипунов. Созвониться с Мартыновым корреспонденту URA.RU не удалось — номер оказался недоступен. По словам Хрипунова, новый первый секретарь отправился в командировку в Челябинск. Ранее URA.RU писало о планах КПРФ выходить на ежедневные митинги, чтобы добиться отставки мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко, если тот не начнет строить школу на Рябиновом бульваре. По словам Хрипунова, акции протеста коммунистам согласовать не удалось.

В Нижневартовске (ХМАО) новым первым секретарем местного отделения КПРФ стал Юрий Мартынов. Дмитрий Хрипунов, прежде занимавший эту должность, заявил журналисту URA.RU, что дает дорогу молодым, а сам теперь станет секретарем по идеологии. «Члены партии проголосовали за нового первого секретаря, выбрали Мартынова. Он младше меня на десять лет, вот, даем дорогу молодым. Сам я после ухода с поста занял должность секретаря по идеологии», — прокомментировал Хрипунов корреспонденту агентства по телефону. Дмитрий Хрипунов был первым секретарем два срока подряд. «Это нормальный демократический процесс, сменяемость власти. Поэтому и проходит такая ротация, чтобы мы не засиживались в своих креслах», — уточнил Хрипунов. Созвониться с Мартыновым корреспонденту URA.RU не удалось — номер оказался недоступен. По словам Хрипунова, новый первый секретарь отправился в командировку в Челябинск. Ранее URA.RU писало о планах КПРФ выходить на ежедневные митинги, чтобы добиться отставки мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко, если тот не начнет строить школу на Рябиновом бульваре. По словам Хрипунова, акции протеста коммунистам согласовать не удалось.