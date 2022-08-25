КПРФ обещает ежедневные митинги за отставку главы Нижневартовска

На митинге коммунисты планируют собирать подписи за отставку мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске представители местного отделения компартии обещают устраивать регулярные митинги, пока глава города Дмитрий Кощенко не подаст в отставку или не начнется строительство школы в 9а микрорайоне. Об этом URA.RU рассказал первый секретарь нижневартовского горкома КПРФ Дмитрий Хрипунов.

«Мы будем проводить митинги чуть ли не каждый день! Пока не начнется строительство школы или не уйдут неэффективные управленцы! Уже сейчас видно, что администрация неуважительно относится к молодым семьям, отсылая пообщаться в форме митинга „к черту на кулички“», — сообщил корреспонденту URA.RU Хрипунов.

Партийцы ранее пытались согласовать в администрации митинг, на котором планировалось собирать подписи за отставку главы Нижневартовска. По словам Хрипунова, причина митинга — отсутствие подвижек в строительстве школы в 9а микрорайоне, где и планируется сбор. В разговоре с журналистом агентства партиец уточнил, что мэрия согласовала им митинг 3 сентября, однако в отдаленной части города, в поселке Магистральном. «А нам собственно надо в центре города, потому что школы нет в центре города», — прокомментировал представитель партии агентству. Впрочем, Хрипунов утверждает, если жители согласятся прийти на митинг в поселок, то возможно сбор проведут там.

Агентство направило в администрацию Нижневартовска запрос с просьбой прокомментировать, а также оценить действия партии. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU просило политолога Александра Безделова проанализировать мотивы коммунистов в Нижневартовске. Безделов уверен, что таким образом партия пытается напомнить о себе в преддверии нового политического сезона.