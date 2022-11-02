В Чебаркуле ОПГ из военнослужащих ограбила Минобороны РФ на 7 млн рублей

03 ноября 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Группировка из военнослужащих украла у Минобороны РФ топливо на общую сумму 7,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В военной части Чебаркуля ОПГ из четверых военнослужащих похитила у Минобороны РФ топливо на сумму свыше 7 млн рублей. Как 3 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, организатор ОПГ был капитаном и занимал должность начальника службы ГСМ. «Являясь начальником службы ГСМ, военнослужащий составил план по хищению дизельного топлива. Он приискал себе соучастников. Путем создания излишек в период с 2019 по 2020 год ОПГ совершила хищение имущества, принадлежащего Министерству обороны РФ, на общую сумму 7,1 млн рублей», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что преступление было выявлено, а все участники ОПГ задержаны. Создателю группировки суд назначил наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 500 тысяч рублей, с лишением звания. Трех оставшихся суд также признал виновными и отправил в колонию на разные сроки. Также с участников группировки в пользу Минобороны РФ взыскана сумма причиненного ущерба.

В военной части Чебаркуля ОПГ из четверых военнослужащих похитила у Минобороны РФ топливо на сумму свыше 7 млн рублей. Как 3 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, организатор ОПГ был капитаном и занимал должность начальника службы ГСМ. «Являясь начальником службы ГСМ, военнослужащий составил план по хищению дизельного топлива. Он приискал себе соучастников. Путем создания излишек в период с 2019 по 2020 год ОПГ совершила хищение имущества, принадлежащего Министерству обороны РФ, на общую сумму 7,1 млн рублей», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что преступление было выявлено, а все участники ОПГ задержаны. Создателю группировки суд назначил наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 500 тысяч рублей, с лишением звания. Трех оставшихся суд также признал виновными и отправил в колонию на разные сроки. Также с участников группировки в пользу Минобороны РФ взыскана сумма причиненного ущерба.