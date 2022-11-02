Куйвашев дал свердловским мэрам спецзадание на праздники

Свердловский губернатор поручил обеспечить безопасность в праздничные дни

Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы городов Свердловской области должны обеспечить безопасность общественных мест в праздничные и выходные дни 4—6 ноября. Такое поручение им дал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Министерству общественной безопасности и главам муниципалитетов необходимо обеспечить безопасность на подведомственных территориях. В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры», — обратился Куйвашев.

4 ноября в России празднуется День народного единства. В Свердловской области и отдельно в Екатеринбурге власти отказались от массовых торжеств. Вместо традиционных митингов и шествий в городах пройдут культурные мероприятия и выставки. В 2021 году День народного единства праздновали в онлайн-формате из-за коронавируса.