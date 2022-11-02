02 ноября 2022

Куйвашев дал свердловским мэрам спецзадание на праздники

Свердловский губернатор поручил обеспечить безопасность в праздничные дни
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность в городах Фото:

Главы городов Свердловской области должны обеспечить безопасность общественных мест в праздничные и выходные дни 4—6 ноября. Такое поручение им дал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Министерству общественной безопасности и главам муниципалитетов необходимо обеспечить безопасность на подведомственных территориях. В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры», — обратился Куйвашев.

4 ноября в России празднуется День народного единства. В Свердловской области и отдельно в Екатеринбурге власти отказались от массовых торжеств. Вместо традиционных митингов и шествий в городах пройдут культурные мероприятия и выставки. В 2021 году День народного единства праздновали в онлайн-формате из-за коронавируса.

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Главы городов Свердловской области должны обеспечить безопасность общественных мест в праздничные и выходные дни 4—6 ноября. Такое поручение им дал губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики. «Министерству общественной безопасности и главам муниципалитетов необходимо обеспечить безопасность на подведомственных территориях. В первую очередь речь идет о местах массового пребывания людей: торговых центрах, парках, объектах транспортной инфраструктуры», — обратился Куйвашев. 4 ноября в России празднуется День народного единства. В Свердловской области и отдельно в Екатеринбурге власти отказались от массовых торжеств. Вместо традиционных митингов и шествий в городах пройдут культурные мероприятия и выставки. В 2021 году День народного единства праздновали в онлайн-формате из-за коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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