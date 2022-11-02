Тюменские таксисты лишились заработка из-за сбоя агрегатора

03 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Служебная программа агрегатора «Яндекс.GO» дала сбой в ночь со 2 на 3 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за сбоя в системе агрегатора «Яндекс.GO», который произошел в ночь со 2 на 3 ноября, многие тюменские таксисты лишились возможности зарабатывать. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. Он уточнил, что у части водителей в приложении «Таксометр» упал рейтинг и они не могли выполнять заказы. «Водители „Яндекс.GO“ работают с приложением „Таксометр“. В ночь на 3 ноября программа начала давать серьезные сбои. У водителей стали высвечиваться нарушения ПДД, которые они якобы совершили. Например, зашли в поворот с углом 90 градусов на скорости 170 километров в час. Что в принципе невозможно сделать, не попав в ДТП. Из-за этого рейтинг таксистов в программе резко начал падать. А нет рейтинга — нет заказов. Некоторые просидели в ожидании заявок несколько часов. То есть, ничего не заработали», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что водители планируют подготовить в адрес агрегатора коллективную жалобу. «На компенсацию не рассчитываем, но пусть хотя бы рейтинги вернут. А то у некоторых был „платина“, а стал „серебро“. Как у новичков», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании Яндекс направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Из-за сбоя в системе агрегатора «Яндекс.GO», который произошел в ночь со 2 на 3 ноября, многие тюменские таксисты лишились возможности зарабатывать. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. Он уточнил, что у части водителей в приложении «Таксометр» упал рейтинг и они не могли выполнять заказы. «Водители „Яндекс.GO“ работают с приложением „Таксометр“. В ночь на 3 ноября программа начала давать серьезные сбои. У водителей стали высвечиваться нарушения ПДД, которые они якобы совершили. Например, зашли в поворот с углом 90 градусов на скорости 170 километров в час. Что в принципе невозможно сделать, не попав в ДТП. Из-за этого рейтинг таксистов в программе резко начал падать. А нет рейтинга — нет заказов. Некоторые просидели в ожидании заявок несколько часов. То есть, ничего не заработали», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что водители планируют подготовить в адрес агрегатора коллективную жалобу. «На компенсацию не рассчитываем, но пусть хотя бы рейтинги вернут. А то у некоторых был „платина“, а стал „серебро“. Как у новичков», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании Яндекс направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.