Депутат Иванов объяснил, когда мобилизованные получат выплаты в 195 тысяч

Депутат Иванов: мобилизованные получат выплаты в 195 тысяч с 10 по 20 ноября

03 ноября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Выплаты мобилизованным будут приходить после 10 числа каждого месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выплаты в 195 тысяч рублей должны ежемесячно приходить военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее отправивший запрос на имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу за более точным объяснением порядка выплат военнослужащим. «С 10 по 20 число каждого месяца должны выплачивать минимум по 195 тысяч. Людей заводят в систему „Алушта“, это учет военнослужащих. Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги. Женам они поступят через день. Если операций не производится, то зачисляется на счет зарплатной карты системы „Мир“ жены или другого указанного лица», — сказал Максим Иванов. Депутат отметил, что сейчас есть проблемы с системой «Алушта». «Возможно, с 10 по 20 число кто-то не получит денег. Техническая составляющая в мирное время справлялась, сейчас — нет. Будут задержки. Многие военнослужащие не имеют жетонов, на основании которых можно управлять деньгами. Тот трафик, который сегодня есть, он не позволяет заводить данные на военнослужащих в эту систему. Кто-то не получил выплату за ранение, потому что по документам он в 32 городке, а ранение уже получил в Луганске. У другого не было документов вообще, по ранению не могли признать. Он подорвался на мине привезли в госпиталь, а по документам не был оформлен никак, проблему решить удалось», — добавил собеседник URA.RU. В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованные. В документе сказано, что мобилизованные будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В партии «Единая Россия» выступили с инициативой уровнять льготы для военнослужащих из разных регионов.

Выплаты в 195 тысяч рублей должны ежемесячно приходить военнослужащим, задействованным в спецоперации на Украине, с 10 по 20 число. Семьи мобилизованных смогут получить эти деньги только на следующий день после зачисления на счет. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, ранее отправивший запрос на имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу за более точным объяснением порядка выплат военнослужащим. «С 10 по 20 число каждого месяца должны выплачивать минимум по 195 тысяч. Людей заводят в систему „Алушта“, это учет военнослужащих. Если условного Иванова ввели в эту систему, он мобилизован, вот личный номер, тогда он получает деньги. После введения данных военнослужащие могут снимать, переводить, зачислять деньги. Женам они поступят через день. Если операций не производится, то зачисляется на счет зарплатной карты системы „Мир“ жены или другого указанного лица», — сказал Максим Иванов. Депутат отметил, что сейчас есть проблемы с системой «Алушта». «Возможно, с 10 по 20 число кто-то не получит денег. Техническая составляющая в мирное время справлялась, сейчас — нет. Будут задержки. Многие военнослужащие не имеют жетонов, на основании которых можно управлять деньгами. Тот трафик, который сегодня есть, он не позволяет заводить данные на военнослужащих в эту систему. Кто-то не получил выплату за ранение, потому что по документам он в 32 городке, а ранение уже получил в Луганске. У другого не было документов вообще, по ранению не могли признать. Он подорвался на мине привезли в госпиталь, а по документам не был оформлен никак, проблему решить удалось», — добавил собеседник URA.RU. В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованные. В документе сказано, что мобилизованные будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В партии «Единая Россия» выступили с инициативой уровнять льготы для военнослужащих из разных регионов.