ЕР предложила уравнять всех участников спецоперации в выплатах и льготах. Фото

02 ноября 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

По словам Турчака, партия уже направила проекты федеральных законов о поддержке военнослужащих на заключение Правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Единая Россия» выступила с инициативой уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», — убежден Турчак. Его комментарий приводится на официальном сайте партии. В частности, партия предлагает единоразово выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих. «По ряду из этих предложений „Единая Россия“ подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение Правительства», — подчеркнул секретарь генсовета партии в своем обращении к Мишустину. Замсекретаря регионального отделения «Единой России», старший советник губернатора Курской области Олег Ведутов, в свою очередь, отметил плодотворную работу регионального отделения партии «в направлении поддержки беженцев и военнослужащих». «В течение нескольких дней партийцы встречали жителей, эвакуированных из Донбасса и помогали с размещением. Более 200 тысяч единиц гуманитарного груза доставили в пункты временного размещения, в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В рамках акции „Собери ребенка в школу“ мы направили 100 комплектов канцтоваров для школьников новых территорий России», — подвел Ведутов итоги работы партии. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что адресная помощь всем мобилизованным и их семьям — это святая обязанность властей. Курган регулярно направляет гумпомощь беженцам и военнослужащим Штаб по гумсотрудничеству при Генсовете партии «Единая Россия»

«Единая Россия» выступила с инициативой уравнять выплаты, льготы и меры поддержки всех участников спецоперации, независимо от их места жительства. Письмо с таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину направил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно», — убежден Турчак. Его комментарий приводится на официальном сайте партии. В частности, партия предлагает единоразово выплатить всем участникам спецоперации не менее 195 тысяч рублей, исключить начисление процентов по их ипотечным и потребительским кредитам, а также обеспечить бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих. «По ряду из этих предложений „Единая Россия“ подготовила проекты федеральных законов и уже направила на заключение Правительства», — подчеркнул секретарь генсовета партии в своем обращении к Мишустину. Замсекретаря регионального отделения «Единой России», старший советник губернатора Курской области Олег Ведутов, в свою очередь, отметил плодотворную работу регионального отделения партии «в направлении поддержки беженцев и военнослужащих». «В течение нескольких дней партийцы встречали жителей, эвакуированных из Донбасса и помогали с размещением. Более 200 тысяч единиц гуманитарного груза доставили в пункты временного размещения, в ЛДНР, Запорожскую и Херсонскую области. В рамках акции „Собери ребенка в школу“ мы направили 100 комплектов канцтоваров для школьников новых территорий России», — подвел Ведутов итоги работы партии. Частичная мобилизация в РФ завершилась в конце октября. По заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, цель по призыву 300 тысяч военнослужащих из резерва была достигнута. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что адресная помощь всем мобилизованным и их семьям — это святая обязанность властей.