20 октября 2022

Свердловский депутат Госдумы написал Шойгу о выплатах мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Ответ от Сергей Шойгу депутат обещал опубликовать Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отправил запрос на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой разъяснить порядок и размер выплат мобилизованным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. По его словам, только за сегодня с этими вопросами к нему обратился 71 человек.

«В интернете информации по этой теме много, но она разрозненная и, к сожалению, встречаются фейки. Согласен, вопросы по выплатам имеют принципиальное значение. Для систематизации и уточнения всех изменений по выплатам направляю официальный запрос в адрес Министра обороны С. К. Шойгу», — рассказал Иванов.

Новость по теме
Свердловские власти объявили размер выплат для семей мобилизованных

Как писало URA.RU, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал поручение «о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат». Согласно ему, каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Ряд субъектов РФ (включая уральские) при этом объявил о дополнительных — региональных — выплатах мужчинам. В Свердловской области такого пока нет. Власти сосредоточились на поддержке семей мобилизованных. Они получат по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Кроме того, предусмотрены различные льготы.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отправил запрос на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой разъяснить порядок и размер выплат мобилизованным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. По его словам, только за сегодня с этими вопросами к нему обратился 71 человек. «В интернете информации по этой теме много, но она разрозненная и, к сожалению, встречаются фейки. Согласен, вопросы по выплатам имеют принципиальное значение. Для систематизации и уточнения всех изменений по выплатам направляю официальный запрос в адрес Министра обороны С. К. Шойгу», — рассказал Иванов. Как писало URA.RU, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал поручение «о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат». Согласно ему, каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Ряд субъектов РФ (включая уральские) при этом объявил о дополнительных — региональных — выплатах мужчинам. В Свердловской области такого пока нет. Власти сосредоточились на поддержке семей мобилизованных. Они получат по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Кроме того, предусмотрены различные льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...