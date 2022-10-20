Свердловский депутат Госдумы написал Шойгу о выплатах мобилизованным

Ответ от Сергей Шойгу депутат обещал опубликовать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов отправил запрос на имя министра обороны Сергея Шойгу с просьбой разъяснить порядок и размер выплат мобилизованным. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. По его словам, только за сегодня с этими вопросами к нему обратился 71 человек.

«В интернете информации по этой теме много, но она разрозненная и, к сожалению, встречаются фейки. Согласен, вопросы по выплатам имеют принципиальное значение. Для систематизации и уточнения всех изменений по выплатам направляю официальный запрос в адрес Министра обороны С. К. Шойгу», — рассказал Иванов.

Как писало URA.RU, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал поручение «о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат». Согласно ему, каждый мобилизованный будет получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Ряд субъектов РФ (включая уральские) при этом объявил о дополнительных — региональных — выплатах мужчинам. В Свердловской области такого пока нет. Власти сосредоточились на поддержке семей мобилизованных. Они получат по 20 тысяч рублей на жену и каждого ребенка. Кроме того, предусмотрены различные льготы.