Сотрудник курганского УФСИН получил тяжелую травму в колонии

Сотрудник исправительной колонии №6 по Курганской области получил серьезную травму из-за обрушения на него стены. Об этом говорится на сайте региональной Государственной инспекции труда (Роструд).
«Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в октябре 2022 года с работником ФКУ „Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“, он занимался комплексным обслуживанием и ремонтом здания», — указано в сообщении. Работник очищал кирпич, когда от внезапного порыва ветра на него обрушилась стена.
Установлено, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание, недостатки в организации рабочих мест и не принятие мер по удалению или укреплению неустойчивой конструкции стены. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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