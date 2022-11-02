Сотрудник курганского УФСИН получил тяжелую травму в колонии

03 ноября 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Из-за обвала стены сотрудник курганского УФСИН получил травму Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудник исправительной колонии №6 по Курганской области получил серьезную травму из-за обрушения на него стены. Об этом говорится на сайте региональной Государственной инспекции труда (Роструд). «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в октябре 2022 года с работником ФКУ „Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“, он занимался комплексным обслуживанием и ремонтом здания», — указано в сообщении. Работник очищал кирпич, когда от внезапного порыва ветра на него обрушилась стена. Установлено, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание, недостатки в организации рабочих мест и не принятие мер по удалению или укреплению неустойчивой конструкции стены. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе во время рабочей смены Через суд женщина добилась от предприятия компенсации в размере 800 тысяч рублей.

Сотрудник исправительной колонии №6 по Курганской области получил серьезную травму из-за обрушения на него стены. Об этом говорится на сайте региональной Государственной инспекции труда (Роструд). «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в октябре 2022 года с работником ФКУ „Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“, он занимался комплексным обслуживанием и ремонтом здания», — указано в сообщении. Работник очищал кирпич, когда от внезапного порыва ветра на него обрушилась стена. Установлено, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание, недостатки в организации рабочих мест и не принятие мер по удалению или укреплению неустойчивой конструкции стены. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе во время рабочей смены Через суд женщина добилась от предприятия компенсации в размере 800 тысяч рублей.