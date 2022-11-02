02 ноября 2022

Сотрудник курганского УФСИН получил тяжелую травму в колонии

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СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Из-за обвала стены сотрудник курганского УФСИН получил травму Фото:

Сотрудник исправительной колонии №6 по Курганской области получил серьезную травму из-за обрушения на него стены. Об этом говорится на сайте региональной Государственной инспекции труда (Роструд).

«Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в октябре 2022 года с работником ФКУ „Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“, он занимался комплексным обслуживанием и ремонтом здания», — указано в сообщении. Работник очищал кирпич, когда от внезапного порыва ветра на него обрушилась стена.

Установлено, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание, недостатки в организации рабочих мест и не принятие мер по удалению или укреплению неустойчивой конструкции стены. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

До этого URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе во время рабочей смены Через суд женщина добилась от предприятия компенсации в размере 800 тысяч рублей.

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Сотрудник исправительной колонии №6 по Курганской области получил серьезную травму из-за обрушения на него стены. Об этом говорится на сайте региональной Государственной инспекции труда (Роструд). «Завершено расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в октябре 2022 года с работником ФКУ „Исправительная колония № 6 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области“, он занимался комплексным обслуживанием и ремонтом здания», — указано в сообщении. Работник очищал кирпич, когда от внезапного порыва ветра на него обрушилась стена. Установлено, что причиной несчастного случая стало неудовлетворительное содержание, недостатки в организации рабочих мест и не принятие мер по удалению или укреплению неустойчивой конструкции стены. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. До этого URA.RU сообщало, что жительница Курганской области получила травму на Катайском насосном заводе во время рабочей смены Через суд женщина добилась от предприятия компенсации в размере 800 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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