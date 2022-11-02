Школьники показали губернатору ХМАО робота-уборщика

03 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Экологический робот из Сосновки заинтересовал губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой показали робота-уборщика, которого собрали школьники деревни Сосновка (ХМАО).Об этом URA.RU узнало из трансляции встречи с жителями Белоярского района в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Можем показать некоторые модели, которые собрали ребята. Этот робот экологической направленности: поднимает грузы, убирает мусор», — пояснила школьный педагог, показывая робота из кабинета робототехники по видеоконференцсвязи.



Демонстрация модели робота прошла в ответ на просьбу губернатора показать разработки учащихся. Увидев модель робота, глава региона проявила интерес.«Очень хорошо, Сергей Петрович (глава Белоярского района Сергей Маненков — прим. URA.RU) тогда давайте эти проектные решения, которые дети находят, в данном случае, техника, которая может заниматься уборочными функциями, давайте закажем детям — пусть разработают такую технику. Мы затратимся, купим все, что нужно. Чтобы дети понимали, что это очень важно. Это игра в том числе, но очень важная для погружения в профессию», — сказала Комарова. Также губернатору на встрече с жителями Белоярского района показали местные бизнес-проекты.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой показали робота-уборщика, которого собрали школьники деревни Сосновка (ХМАО).Об этом URA.RU узнало из трансляции встречи с жителями Белоярского района в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Можем показать некоторые модели, которые собрали ребята. Этот робот экологической направленности: поднимает грузы, убирает мусор», — пояснила школьный педагог, показывая робота из кабинета робототехники по видеоконференцсвязи. Демонстрация модели робота прошла в ответ на просьбу губернатора показать разработки учащихся. Увидев модель робота, глава региона проявила интерес.«Очень хорошо, Сергей Петрович (глава Белоярского района Сергей Маненков — прим. URA.RU) тогда давайте эти проектные решения, которые дети находят, в данном случае, техника, которая может заниматься уборочными функциями, давайте закажем детям — пусть разработают такую технику. Мы затратимся, купим все, что нужно. Чтобы дети понимали, что это очень важно. Это игра в том числе, но очень важная для погружения в профессию», — сказала Комарова. Также губернатору на встрече с жителями Белоярского района показали местные бизнес-проекты. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах.