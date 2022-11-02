02 ноября 2022

В курганском округе вводят начальную военную подготовку для старшеклассников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Куртамышских школьников обучат основам медицинской помощи и военным навыкам (архивное фото) Фото:

В Куртамышском округе Курганской области в школах вводят начальную военную подготовку (НВП). Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Куртамышском доме детства и юношества прошло внеплановое муниципальное методическое объединение учителей ОБЖ средних школ, на котором обсуждался вопрос введения со второй четверти начальной военной подготовки для обучающихся 10 классов», — указано в посте. Педагоги уже составили примерную программу курса НВП.

На заседании было принято решение ввести уроки НВП для учащихся 10 классов в качестве внеурочной деятельности по одному часу в неделю. Школьники получат военные навыки и овладеют основами медицинской помощи. Также на этих занятиях будет организовано взаимодействие с другими учреждениями округа.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Куртамышском округе Курганской области в школах вводят начальную военную подготовку (НВП). Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте». «В Куртамышском доме детства и юношества прошло внеплановое муниципальное методическое объединение учителей ОБЖ средних школ, на котором обсуждался вопрос введения со второй четверти начальной военной подготовки для обучающихся 10 классов», — указано в посте. Педагоги уже составили примерную программу курса НВП. На заседании было принято решение ввести уроки НВП для учащихся 10 классов в качестве внеурочной деятельности по одному часу в неделю. Школьники получат военные навыки и овладеют основами медицинской помощи. Также на этих занятиях будет организовано взаимодействие с другими учреждениями округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...