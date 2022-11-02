В курганском округе вводят начальную военную подготовку для старшеклассников

В Куртамышском округе Курганской области в школах вводят начальную военную подготовку (НВП). Об этом сообщает администрация округа в соцсети «ВКонтакте».
«В Куртамышском доме детства и юношества прошло внеплановое муниципальное методическое объединение учителей ОБЖ средних школ, на котором обсуждался вопрос введения со второй четверти начальной военной подготовки для обучающихся 10 классов», — указано в посте. Педагоги уже составили примерную программу курса НВП.
На заседании было принято решение ввести уроки НВП для учащихся 10 классов в качестве внеурочной деятельности по одному часу в неделю. Школьники получат военные навыки и овладеют основами медицинской помощи. Также на этих занятиях будет организовано взаимодействие с другими учреждениями округа.
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