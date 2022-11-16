16 ноября 2022

Глава в ЯНАО взял под личный контроль соцсферу, убрав своего заместителя. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , депутат, чиновник, заседание, мужские руки
Лариса Евдокимова получила должность советника главы Титовского Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский взял под личный контроль сферы образования, культуры и спорта. Как сообщил URA.RU источник в правительстве округа, Ларисе Евдокимовой, которая курировала эти направления, предложили должность советника главы.

«Сферы образования, культуры и спорта, которые курировала Лариса Евдокимова, перешли под личный контроль Алексея Титовского. Теперь руководители этих структурных подразделений работают с главой напрямую», — сообщил агентству инсайдер.

Источник также отметил, что Лариса Евдокимова осталась работать в администрации. «Ставку заместителя, которую занимала Евдокимова, ликвидировали, но ее теперь назначили советником главы», — добавил источник.

В мэрию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда планировали ликвидировать должность замглавы, отвечающего за социальную политику. Контракт с Ларисой Евдокимовой не продлили.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский взял под личный контроль сферы образования, культуры и спорта. Как сообщил URA.RU источник в правительстве округа, Ларисе Евдокимовой, которая курировала эти направления, предложили должность советника главы. «Сферы образования, культуры и спорта, которые курировала Лариса Евдокимова, перешли под личный контроль Алексея Титовского. Теперь руководители этих структурных подразделений работают с главой напрямую», — сообщил агентству инсайдер. Источник также отметил, что Лариса Евдокимова осталась работать в администрации. «Ставку заместителя, которую занимала Евдокимова, ликвидировали, но ее теперь назначили советником главы», — добавил источник. В мэрию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что власти Салехарда планировали ликвидировать должность замглавы, отвечающего за социальную политику. Контракт с Ларисой Евдокимовой не продлили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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