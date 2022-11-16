16 ноября 2022

Доходы от энергоресурсов покроют дефицит бюджета ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит бюджета ЯНАО увеличился до 50 млрд рублей Фото:

Доходы от энергоресурсов покроют дефицит бюджета ЯНАО на 2023 год в более чем 50 миллиардов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

«На следующей неделе ямальские депутаты примут главный финансовый документ округа на 2023 год. Ожидается, что обсуждение пройдет без жарких дебатов. Дефицит хоть и прогнозируется — порядка 50 миллиардов, но сверхдоходы, заработанные регионом от энергоресурсов в этом году, с лихвой его покроют» — рассказал инсайдер.

По словам источника, финансисты округа удивились стабильности бюджета. По итогу регион не урезал ни одной программы.

В правительстве ЯНАО подтвердили информацию. «Несмотря на то, что проект окружного бюджета на 2023—2025 годы сформирован с дефицитом, он сбалансирован, устойчив, социально ориентирован. Все обязательства перед жителями автономного округа будут выполнены в полном объеме. Дефицит бюджета планируется профинансировать в полном объеме за счет остатков средств окружного бюджета, заимствований не будет», — ответили агентству в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что дефицит бюджета на 2023 год в два раза превышает дефицит на 2022 год. В этом году он составил 25 млрд рублей, а в следующем году ожидается, что он будет более 50 млрд рублей.

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Доходы от энергоресурсов покроют дефицит бюджета ЯНАО на 2023 год в более чем 50 миллиардов. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. «На следующей неделе ямальские депутаты примут главный финансовый документ округа на 2023 год. Ожидается, что обсуждение пройдет без жарких дебатов. Дефицит хоть и прогнозируется — порядка 50 миллиардов, но сверхдоходы, заработанные регионом от энергоресурсов в этом году, с лихвой его покроют» — рассказал инсайдер. По словам источника, финансисты округа удивились стабильности бюджета. По итогу регион не урезал ни одной программы. В правительстве ЯНАО подтвердили информацию. «Несмотря на то, что проект окружного бюджета на 2023—2025 годы сформирован с дефицитом, он сбалансирован, устойчив, социально ориентирован. Все обязательства перед жителями автономного округа будут выполнены в полном объеме. Дефицит бюджета планируется профинансировать в полном объеме за счет остатков средств окружного бюджета, заимствований не будет», — ответили агентству в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что дефицит бюджета на 2023 год в два раза превышает дефицит на 2022 год. В этом году он составил 25 млрд рублей, а в следующем году ожидается, что он будет более 50 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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