Власти ЯНАО примут бюджет с дефицитом, в два раза превышающим показатели этого года

09 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Дефицит бюджета ЯНАО на 2023 в 2 раза выше, чем в текущем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Окружной бюджет ЯНАО на 2023 будет принят с дефицитом в 51 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с текущим годом — 25 млрд рублей. Об этом говорится в документе, который выложен на сайте правительства ЯНАО. «Объем доходов окружного бюджета составит 282 млрд рублей, объем расходов — 333 млрд рублей, дефицит окружного бюджета — 51 млрд рублей», — говорится в проектном документе. В департаменте финансов правительства ЯНАО отметили,что дефицит 2023 года планируется профинансировать в полном объеме за счет остатков средств окружного бюджета, заимствований не будет. «Все обязательства перед жителями автономного округа будут выполнены в полном объеме», — сообщили в финансовом ведомстве. Проект закона депутаты Законодательного собрания планируют принять 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, В ЯНАО дефицит бюджета на 2022 год составит 25 млрд рублей при доходах региона в 247 мдрд. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, дефицит в 2023 году составит 15 млрд.

Окружной бюджет ЯНАО на 2023 будет принят с дефицитом в 51 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с текущим годом — 25 млрд рублей. Об этом говорится в документе, который выложен на сайте правительства ЯНАО. «Объем доходов окружного бюджета составит 282 млрд рублей, объем расходов — 333 млрд рублей, дефицит окружного бюджета — 51 млрд рублей», — говорится в проектном документе. В департаменте финансов правительства ЯНАО отметили,что дефицит 2023 года планируется профинансировать в полном объеме за счет остатков средств окружного бюджета, заимствований не будет. «Все обязательства перед жителями автономного округа будут выполнены в полном объеме», — сообщили в финансовом ведомстве. Проект закона депутаты Законодательного собрания планируют принять 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало, В ЯНАО дефицит бюджета на 2022 год составит 25 млрд рублей при доходах региона в 247 мдрд. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, дефицит в 2023 году составит 15 млрд.