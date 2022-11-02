02 ноября 2022

Чиновники из ХМАО будут получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс

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Чиновники будут получать зарплату в двойном объеме Фото:
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Правительство ХМАО дополнило нормативные документы в части выплат за командировку на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил глава департамента труда округа Леонид Беспояско.

«Работникам государственных учреждений в период командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будет выплачен средний заработок в двойном размере. Суточные расходы будут возмещены суммой в 8,4 тысячи рублей в день», — отмечается в документах на сайте правительства.

Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов. Постановление начинает действовать с сегодняшнего дня.

Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин отправлен в командировку в Донбасс в подшефный для Югры город Макеевку. До поступления на муниципальную службу он работал в МВД и следственном комитете.

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Правительство ХМАО дополнило нормативные документы в части выплат за командировку на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил глава департамента труда округа Леонид Беспояско. «Работникам государственных учреждений в период командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будет выплачен средний заработок в двойном размере. Суточные расходы будут возмещены суммой в 8,4 тысячи рублей в день», — отмечается в документах на сайте правительства. Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов. Постановление начинает действовать с сегодняшнего дня. Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин отправлен в командировку в Донбасс в подшефный для Югры город Макеевку. До поступления на муниципальную службу он работал в МВД и следственном комитете.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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