Чиновники из ХМАО будут получать двойную зарплату во время командировок в Донбасс

Правительство ХМАО дополнило нормативные документы в части выплат за командировку на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил глава департамента труда округа Леонид Беспояско.
«Работникам государственных учреждений в период командировок в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области будет выплачен средний заработок в двойном размере. Суточные расходы будут возмещены суммой в 8,4 тысячи рублей в день», — отмечается в документах на сайте правительства.
Кроме того, госучреждения могут оплачивать дополнительные расходы без предоставления отчетных документов. Постановление начинает действовать с сегодняшнего дня.
Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин отправлен в командировку в Донбасс в подшефный для Югры город Макеевку. До поступления на муниципальную службу он работал в МВД и следственном комитете.
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