Вице-мэр Пыть-Яха Алексей Золотухин уехал в командировку на Донбасс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин, который до поступления на муниципальную службу работал в ФСБ, отправлен в командировку на Донбасс в подшефный для Югры город Макеевку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО.

«Золотухин отправлен в длительную командировку в Макеевку. Он должен там наладить взаимодействие с местной администрацией. Поскольку у Югры с подшефной территорией на ближайшее будущее запланирован ряд совместных проектов. Предполагается, что Золотухин пробудет на Донбассе еще около месяца. Он был выбран в качестве одного их эмиссаров от Югры в силу того, что работал в органах госбезопасности и имеет за плечами опыт, который необходим для выполнения задач», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе мэрии Пыть-Яха подтвердили сам факт командировки Золотухина на Донбасс. А все вопросы о целях его пребывания на территории Донецкой народной республики они адресовали в адрес департамента общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО.В депсвязей был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что югорских чиновников ждут командировки на Донбасс. В такой поездке уже была губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Начало спецоперации на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатальонов.

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