Пермский оперный обошел Театр-Театр по номинациям на «Золотую маску»

Театр Оперы и балета претендует на премии в восьми номинациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермский театр оперы и балета претендует на получение восьми премий «Золотая маска». Академический Театр-Театр — на четыре. По результатам работы комиссии, эти два учреждения в этом году получили больше всех номинаций среди пермских театров, следует из списка на сайте премии.

Все восемь номинаций оперного касаются спектакля «Евгений Онегин». Он претендует на премию как лучший оперный спектакль, награду могут получить его дирижер Михаил Татарников и режиссер Владиславс Наставшевс, а также исполнители женской и мужских ролей Дарья Пичугина (Татьяна), Александр Чернов (Ленский) и Константин Сучков (Онегин). Кроме того, спектакль представлен в номинациях «Работа художника в музыкальном театре» и «Работа художника по свету в музыкальном театре».

Театр-Театр заслужил свои номинации благодаря мюзиклу по мотивам романа Э. М. Ремарка «Три товарища». Он может получить маску как лучший мюзикл, также на приз претендуют дирижер Татьяна Виноградова, исполнитель женской роли Эва Мильграм (Пат) и за роль второго плана Альберт Макаров (Карл).

На золотую маску претендует и опера «De temporum fine comoedia», премьера которой состоялась на пермском Дягилевском фестивале. Дирижировал тогда — худрук фестиваля, маэстро Теодор Курентзис. Проект представлен в номинациях «Лучшая опера/спектакль», «Опера/работа режиссера», «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по свету в музыкальном театре» и «Работа художника по костюмам в музыкальном театре».