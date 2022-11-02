«Тинькофф Банк» списывает у тюменцев деньги без их ведома. Скрин

«Тинькофф Банк» списывает у тюменцев деньги без их ведома. Скрин

03 ноября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

При этом уведомлений об «ошибочно» начисленной сумме тюменка не получила, а о списании ее оповестили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцы возмущены тем, что «Тинькофф Банк» без ведома клиентов списывает деньги с их счетов. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте». «Ситуация следующая: банк „Тинькофф“ в 2 часа ночи якобы начислил, а затем списал денежные средства по ошибочной акции с моей карты. Уведомлений о неверно начисленной сумме нет, только о списании. Да, сумма копеечная, 65 рублей, но, если они спокойно могут взять и списать какую-то сумму, то значит можно спокойно зайти и списать все денежные средства без твоего ведома», — написал автор. В комментариях к посту в группе «Мамочки 72» тюменки разошлись во мнениях. Одни не удивились происходящему, потому что считают, что у банка сомнительная репутация. «Это „Тинькофф“ — для них норма. Недавно в соцсетях девушка рассказывала, как за ее счет в данном банке кто-то купил два телефона на Wildberries в Москве на 300 тысяч. Тупо слив ее банковских данных», — написала Анна Гурова. «Могут заблокировать счет на несколько месяцев, без возможности вывода средств, причем оперируют большими суммами. Поэтому карты „Тинькофф“ полетели в мусор», — высказалась Лена Женина. Но есть тюменки, которые пользуются услугами банка без претензий. «У меня „Тинькофф“ уже 3 года. Ни разу ничего не списывали просто так. И операции по карте не проводили без моего подтверждения», — прокомментировала Наталья Кузнецова. За комментарием агентство обратилось в «Тинькофф» банк. Им направлен письменный запрос, ответ ожидается. Переписка тюменка со службой поддержки «Тинькофф» банка Фото: группа «Мамочки 72» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцы возмущены тем, что «Тинькофф Банк» без ведома клиентов списывает деньги с их счетов. Соответствующий пост появился в социальной сети «ВКонтакте». «Ситуация следующая: банк „Тинькофф“ в 2 часа ночи якобы начислил, а затем списал денежные средства по ошибочной акции с моей карты. Уведомлений о неверно начисленной сумме нет, только о списании. Да, сумма копеечная, 65 рублей, но, если они спокойно могут взять и списать какую-то сумму, то значит можно спокойно зайти и списать все денежные средства без твоего ведома», — написал автор. В комментариях к посту в группе «Мамочки 72» тюменки разошлись во мнениях. Одни не удивились происходящему, потому что считают, что у банка сомнительная репутация. «Это „Тинькофф“ — для них норма. Недавно в соцсетях девушка рассказывала, как за ее счет в данном банке кто-то купил два телефона на Wildberries в Москве на 300 тысяч. Тупо слив ее банковских данных», — написала Анна Гурова. «Могут заблокировать счет на несколько месяцев, без возможности вывода средств, причем оперируют большими суммами. Поэтому карты „Тинькофф“ полетели в мусор», — высказалась Лена Женина. Но есть тюменки, которые пользуются услугами банка без претензий. «У меня „Тинькофф“ уже 3 года. Ни разу ничего не списывали просто так. И операции по карте не проводили без моего подтверждения», — прокомментировала Наталья Кузнецова. За комментарием агентство обратилось в «Тинькофф» банк. Им направлен письменный запрос, ответ ожидается.