В МЧС ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях

03 ноября 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

В ЯНАО ожидается гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опасные погодные условия в ЯНАО ожидаются 3 и 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в МЧС. «По данным ямальских синоптиков, до конца сегодняшнего дня и завтра, 04 ноября, по округу прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением», — сообщили в МЧС. Отмечается, что на территории округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112. Ранее URA.RU рассказывало о погоде на праздничные выходные. Преимущественно, погода будет ясная, в воскресенье ожидается небольшой снег.

Опасные погодные условия в ЯНАО ожидаются 3 и 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в МЧС. «По данным ямальских синоптиков, до конца сегодняшнего дня и завтра, 04 ноября, по округу прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением», — сообщили в МЧС. Отмечается, что на территории округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112. Ранее URA.RU рассказывало о погоде на праздничные выходные. Преимущественно, погода будет ясная, в воскресенье ожидается небольшой снег.