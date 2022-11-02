В МЧС ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях

В ЯНАО ожидается гололед
Опасные погодные условия в ЯНАО ожидаются 3 и 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в МЧС.
«По данным ямальских синоптиков, до конца сегодняшнего дня и завтра, 04 ноября, по округу прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что на территории округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112.
Ранее URA.RU рассказывало о погоде на праздничные выходные. Преимущественно, погода будет ясная, в воскресенье ожидается небольшой снег.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao