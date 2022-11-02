02 ноября 2022

В МЧС ЯНАО предупредили об опасных погодных условиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
В ЯНАО ожидается гололед Фото:

Опасные погодные условия в ЯНАО ожидаются 3 и 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в МЧС.

«По данным ямальских синоптиков, до конца сегодняшнего дня и завтра, 04 ноября, по округу прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что на территории округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112.

Ранее URA.RU рассказывало о погоде на праздничные выходные. Преимущественно, погода будет ясная, в воскресенье ожидается небольшой снег.

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Опасные погодные условия в ЯНАО ожидаются 3 и 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в МЧС. «По данным ямальских синоптиков, до конца сегодняшнего дня и завтра, 04 ноября, по округу прогнозируются опасные явления, вызванные сильным гололедно-изморозевым отложением», — сообщили в МЧС. Отмечается, что на территории округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ямальские спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности при гололедице и телефоны служб спасения: 101 и 112. Ранее URA.RU рассказывало о погоде на праздничные выходные. Преимущественно, погода будет ясная, в воскресенье ожидается небольшой снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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