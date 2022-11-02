На праздничные выходные в ЯНАО ожидается ясная погода

03 ноября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

На выходных в ЯНАО температура воздуха днем будет достигать -12 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На праздничные выходные жителей ЯНАО ожидает ясная погода, местами порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В пятницу, 4 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами будет достигать -12 градусов. При этом ночью температура упадет до -20 градусов, местами -5. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, юго-западный 4-9 м/с», — отметили синоптики. 5 ноября днем температура воздуха местами будет — 1…- 6 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Ночью температура местами опустится до -5 градусов. 6 ноября ожидается небольшой снег, днем температура воздуха прогреется до 0…- 5 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 м/с.

На праздничные выходные жителей ЯНАО ожидает ясная погода, местами порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. «В пятницу, 4 ноября, на территории ЯНАО температура воздуха местами будет достигать -12 градусов. При этом ночью температура упадет до -20 градусов, местами -5. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-восточный, юго-западный 4-9 м/с», — отметили синоптики. 5 ноября днем температура воздуха местами будет — 1…- 6 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Ночью температура местами опустится до -5 градусов. 6 ноября ожидается небольшой снег, днем температура воздуха прогреется до 0…- 5 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 м/с.