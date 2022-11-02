В Сургуте будут судить педофила-рецидивиста, преследовавшего десятилетнюю девочку

03 ноября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

В Сургуте рецидивист пытался подкупить девочку, а когда она отказалась, стал ее преследовать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте (ХМАО) будут судить рецидивиста, обвиняемого в домогательствах по отношению к десятилетней девочке. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что злоумышленник пытался подкупить девочку, а когда она отказалась, начал ее преследовать. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 132 УК РФ (покушение на действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следствия, обвиняемый, ранее неоднократно судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вступил в доверительную беседу с 10-летней жительницей Сургута, во время которой интересовался ее взаимоотношениями с представителями противоположного пола, а также предложил совершить за вознаграждения действия сексуального характера, а затем стал ее преследовать», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что девочку спасла консьержка — она не пустила злоумышленника в подъезд. Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало о 55-летнем жителе Сургута, совершившего насильственные действия сексуального характера по отношению к 6-летней девочке . Его спугнула мать ребенка, вернувшаяся от соседей.

В Сургуте (ХМАО) будут судить рецидивиста, обвиняемого в домогательствах по отношению к десятилетней девочке. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что злоумышленник пытался подкупить девочку, а когда она отказалась, начал ее преследовать. «Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 132 УК РФ (покушение на действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). По версии следствия, обвиняемый, ранее неоднократно судимый за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, вступил в доверительную беседу с 10-летней жительницей Сургута, во время которой интересовался ее взаимоотношениями с представителями противоположного пола, а также предложил совершить за вознаграждения действия сексуального характера, а затем стал ее преследовать», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что девочку спасла консьержка — она не пустила злоумышленника в подъезд. Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в суд. Ранее URA.RU сообщало о 55-летнем жителе Сургута, совершившего насильственные действия сексуального характера по отношению к 6-летней девочке. Его спугнула мать ребенка, вернувшаяся от соседей.