Экс-представитель Шатунова оценил идею воссоздать «Ласковый май»

Экс-представитель Шатунова назвал бредом идею о воссоздании группы «Ласковый май»
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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Представитель Шатунова назвал идею о перезапуске «Ласкового мая» бредом Фото:

Экс-представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал идею продюсера Андрея Разина о воссоздании группы в новом составе «бредом». Такую оценку идее он дал в беседе с ТАСС.

«Это бред», — передает ТАСС оценку Кудряшова идеи продюсера. Он добавил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии. «Ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», — заключил представитель Шатунова.

23 июня Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Ранее Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».

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Экс-представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал идею продюсера Андрея Разина о воссоздании группы в новом составе «бредом». Такую оценку идее он дал в беседе с ТАСС. «Это бред», — передает ТАСС оценку Кудряшова идеи продюсера. Он добавил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии. «Ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», — заключил представитель Шатунова. 23 июня Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Ранее Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».
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