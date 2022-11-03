Экс-представитель Шатунова оценил идею воссоздать «Ласковый май»

Экс-представитель Шатунова назвал бредом идею о воссоздании группы «Ласковый май»

03 ноября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Представитель Шатунова назвал идею о перезапуске «Ласкового мая» бредом Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал идею продюсера Андрея Разина о воссоздании группы в новом составе «бредом». Такую оценку идее он дал в беседе с ТАСС. «Это бред», — передает ТАСС оценку Кудряшова идеи продюсера. Он добавил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии. «Ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», — заключил представитель Шатунова. 23 июня Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Ранее Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».

Экс-представитель бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, умершего в июне, Аркадий Кудряшов назвал идею продюсера Андрея Разина о воссоздании группы в новом составе «бредом». Такую оценку идее он дал в беседе с ТАСС. «Это бред», — передает ТАСС оценку Кудряшова идеи продюсера. Он добавил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии. «Ждем 23 декабря, когда семья вступит в наследство», — заключил представитель Шатунова. 23 июня Юрий Шатунов умер в карете скорой помощи из-за проблем с сердцем. Ранее Разин объявил о перезапуске группы с новыми молодыми артистами, сообщает RT. А основатель и автор хитов группы «Ласковый май» обвинял Разина в незаконной передаче авторских прав, передает «Национальная служба новостей».