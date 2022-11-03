Ветеран ЧВК «Вагнер» из ХМАО дал советы мобилизованным для адаптации на фронте

04 ноября 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Все чувства в боевых условиях обостряются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, дал советы мобилизованным как адаптироваться на фронте в зоне СВО. Боевым опытом он поделился с URA.RU. «Обязательно нужно прислушиваться к собратьям, друзьям с боевым опытом, старшим по званию. И главное, — головой нужно крутить на 360 градусов. Включать мозг и стараться просчитывать противника, хотя это приходит с опытом. Если незамеченным где-то можно пройти без боестолкновения, то обязательно это надо использовать. Много дронов работает и артиллерии, поэтому прислушиваться и присматриваться надо внимательно. Днем везде дроны просматривают, ночью тепловизоры, а сейчас зеленка (зеленая растительность на деревьях — прим. URA.RU) сойдет и еще сложнее будет», — говорит военный специалист. Вагнеровец с позывным «Князь» участвует в военных спецоперациях уже более 10 лет. По родословной он потомственный военный и в боевых действиях чувствует себя профессионально. «Сначала с непривычки будет некомфортно, что не помыться и не поспать на постели. Но вот сейчас месяц мобилизованные на подготовке и это дико кажется, а когда придут фронт, организм перестроится молниеносно. Уже не обращаешь внимания на грязь и неудобство, идет обострение слуха, обострение зрения. наступает состояние, в котором ты зверем становишься. Чувствуешь энергетику места, чувствуешь врага и неудобства отходят на второй план уже», — дополняет вагнеровец. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» из Ханты-Мансийского автономного округа, с позывным «Князь», чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. Но он вновь рвется участвовать в специальной военной операции на Украине.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветеран ЧВК «Вагнер» с позывным «Князь», который уже несколько лет выполняет боевые задачи в компании, дал советы мобилизованным как адаптироваться на фронте в зоне СВО. Боевым опытом он поделился с URA.RU. «Обязательно нужно прислушиваться к собратьям, друзьям с боевым опытом, старшим по званию. И главное, — головой нужно крутить на 360 градусов. Включать мозг и стараться просчитывать противника, хотя это приходит с опытом. Если незамеченным где-то можно пройти без боестолкновения, то обязательно это надо использовать. Много дронов работает и артиллерии, поэтому прислушиваться и присматриваться надо внимательно. Днем везде дроны просматривают, ночью тепловизоры, а сейчас зеленка (зеленая растительность на деревьях — прим. URA.RU) сойдет и еще сложнее будет», — говорит военный специалист. Вагнеровец с позывным «Князь» участвует в военных спецоперациях уже более 10 лет. По родословной он потомственный военный и в боевых действиях чувствует себя профессионально. «Сначала с непривычки будет некомфортно, что не помыться и не поспать на постели. Но вот сейчас месяц мобилизованные на подготовке и это дико кажется, а когда придут фронт, организм перестроится молниеносно. Уже не обращаешь внимания на грязь и неудобство, идет обострение слуха, обострение зрения. наступает состояние, в котором ты зверем становишься. Чувствуешь энергетику места, чувствуешь врага и неудобства отходят на второй план уже», — дополняет вагнеровец. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран ЧВК «Вагнер» из Ханты-Мансийского автономного округа, с позывным «Князь», чудом остался жив при взрыве боевой машины пехоты, потеряв семь товарищей. Но он вновь рвется участвовать в специальной военной операции на Украине. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Путин уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.