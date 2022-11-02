Мобилизованные из Миасса (Челябинская область) показали, как мстят украинским националистам за погибшего земляка Александра Грачева. Фото пушки танка с надписью «за Саню Грачева» опубликовал председатель совета ветеранов боевых действий и Союза десантников России в Миассе Павел Воронин.
«Наши миасские парни бьют укропов за нашего погибшего десантника Саньку Грачева. Никто кроме вас!», — написал Воронин на своей странице в «ВКонтакте».
Александра Грачева мобилизовали в составе одной из первых групп. Он прошел учебку, и отправился на фронт, где погиб. Его похоронили в Миассе. Проститься с ним пришел весь город, включая администрацию.
Спецоперация на Украине идет уже девятый месяц. Ключевой ее целью стала защита жителей Донбасса, Херсона и Запорожья от украинских националистов. За время ее проведения освобожденные российскими войсками территории присоединились к РФ.
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