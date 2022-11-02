02 ноября 2022

Челябинцы показали, как мстят бандеровцам за погибшего земляка. Фото

Челябинцы написали на пушке танка имя и фамилию погибшего земляка
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Учебный центр Елань. Екатеринбург, солдаты, военнные, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованные из Миасса мстят за своего земляка Александра Грачева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные из Миасса (Челябинская область) показали, как мстят украинским националистам за погибшего земляка Александра Грачева. Фото пушки танка с надписью «за Саню Грачева» опубликовал председатель совета ветеранов боевых действий и Союза десантников России в Миассе Павел Воронин.

«Наши миасские парни бьют укропов за нашего погибшего десантника Саньку Грачева. Никто кроме вас!», — написал Воронин на своей странице в «ВКонтакте».

Александра Грачева мобилизовали в составе одной из первых групп. Он прошел учебку, и отправился на фронт, где погиб. Его похоронили в Миассе. Проститься с ним пришел весь город, включая администрацию.

Спецоперация на Украине идет уже девятый месяц. Ключевой ее целью стала защита жителей Донбасса, Херсона и Запорожья от украинских националистов. За время ее проведения освобожденные российскими войсками территории присоединились к РФ.

Челябинцы написали на пушке танка «за Саню Грачева»
Фото:

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Мобилизованные из Миасса (Челябинская область) показали, как мстят украинским националистам за погибшего земляка Александра Грачева. Фото пушки танка с надписью «за Саню Грачева» опубликовал председатель совета ветеранов боевых действий и Союза десантников России в Миассе Павел Воронин. «Наши миасские парни бьют укропов за нашего погибшего десантника Саньку Грачева. Никто кроме вас!», — написал Воронин на своей странице в «ВКонтакте». Александра Грачева мобилизовали в составе одной из первых групп. Он прошел учебку, и отправился на фронт, где погиб. Его похоронили в Миассе. Проститься с ним пришел весь город, включая администрацию. Спецоперация на Украине идет уже девятый месяц. Ключевой ее целью стала защита жителей Донбасса, Херсона и Запорожья от украинских националистов. За время ее проведения освобожденные российскими войсками территории присоединились к РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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