РБК: Минэкономразвития выбрало главного по туризму в РФ

03 ноября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Вахруков будет ответственным за организацию туристской деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Временным куратором туризма в Минэкономразвития России станет действующий замминистра органа Дмитрий Вахруков, сын бывшего замполпреда в УрФО Сергея Вахрукова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора отрасли временно будет замминистра Дмитрий Вахруков», — пишет издание, ссылаясь на информацию федерального чиновника и пресс-службы министерства. Теперь Вахруков будет заниматься вопросами деятельности российского туризма, туристской деятельности и координации. «Решение [о назначении Вахруков куратором туризма] принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями», — поясняет РБК. Туристическая отрасль перешла под управление Минэкономразвития РФ после упразднения президентом России Владимиром Путиным «Ростуризма». Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что такая мера повысит эффективность и организационную работу федеральных органов исполнительной власти, передает RT. Ранее СМИ пророчили пост куратора туристической отрасли экс-главе «Ростуризма» Зарине Догузовой.

Временным куратором туризма в Минэкономразвития России станет действующий замминистра органа Дмитрий Вахруков, сын бывшего замполпреда в УрФО Сергея Вахрукова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. «Регулировать вопросы туризма в Минэкономразвития до назначения профильного куратора отрасли временно будет замминистра Дмитрий Вахруков», — пишет издание, ссылаясь на информацию федерального чиновника и пресс-службы министерства. Теперь Вахруков будет заниматься вопросами деятельности российского туризма, туристской деятельности и координации. «Решение [о назначении Вахруков куратором туризма] принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между ним и заместителями», — поясняет РБК. Туристическая отрасль перешла под управление Минэкономразвития РФ после упразднения президентом России Владимиром Путиным «Ростуризма». Вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил, что такая мера повысит эффективность и организационную работу федеральных органов исполнительной власти, передает RT. Ранее СМИ пророчили пост куратора туристической отрасли экс-главе «Ростуризма» Зарине Догузовой.