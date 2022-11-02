02 ноября 2022

В Нижневартовске готовится первая отправка солдат-срочников

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Из Нижневартовска на срочную службу отправят 250 человек Фото:

Первая отправка жителей Нижневартовска на срочную службу произойдет 7 ноября. Всего от города готовится к отправке 250 человек. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета солдатских матерей в Нижневартовске Людмила Иванова.

«Призыв начался с первого числа, уже 7 ноября на призывной пункт в Пыть-Яхе уходит первая команда. Порядка 250 человек готовится к отправке на осенний призыв», — сказала Иванова.

В военкомате Нижневартовска не ответили на звонки журналиста агентства. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов комментировать ситуацию отказался.

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Первая отправка жителей Нижневартовска на срочную службу произойдет 7 ноября. Всего от города готовится к отправке 250 человек. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета солдатских матерей в Нижневартовске Людмила Иванова. «Призыв начался с первого числа, уже 7 ноября на призывной пункт в Пыть-Яхе уходит первая команда. Порядка 250 человек готовится к отправке на осенний призыв», — сказала Иванова. В военкомате Нижневартовска не ответили на звонки журналиста агентства. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов комментировать ситуацию отказался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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