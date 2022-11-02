В Нижневартовске готовится первая отправка солдат-срочников

Из Нижневартовска на срочную службу отправят 250 человек
Первая отправка жителей Нижневартовска на срочную службу произойдет 7 ноября. Всего от города готовится к отправке 250 человек. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета солдатских матерей в Нижневартовске Людмила Иванова.
«Призыв начался с первого числа, уже 7 ноября на призывной пункт в Пыть-Яхе уходит первая команда. Порядка 250 человек готовится к отправке на осенний призыв», — сказала Иванова.
В военкомате Нижневартовска не ответили на звонки журналиста агентства. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов комментировать ситуацию отказался.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney