В Нижневартовске готовится первая отправка солдат-срочников

03 ноября 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Из Нижневартовска на срочную службу отправят 250 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первая отправка жителей Нижневартовска на срочную службу произойдет 7 ноября. Всего от города готовится к отправке 250 человек. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета солдатских матерей в Нижневартовске Людмила Иванова. «Призыв начался с первого числа, уже 7 ноября на призывной пункт в Пыть-Яхе уходит первая команда. Порядка 250 человек готовится к отправке на осенний призыв», — сказала Иванова. В военкомате Нижневартовска не ответили на звонки журналиста агентства. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов комментировать ситуацию отказался.

Первая отправка жителей Нижневартовска на срочную службу произойдет 7 ноября. Всего от города готовится к отправке 250 человек. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета солдатских матерей в Нижневартовске Людмила Иванова. «Призыв начался с первого числа, уже 7 ноября на призывной пункт в Пыть-Яхе уходит первая команда. Порядка 250 человек готовится к отправке на осенний призыв», — сказала Иванова. В военкомате Нижневартовска не ответили на звонки журналиста агентства. Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов комментировать ситуацию отказался.