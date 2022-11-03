Силовики использовали секретное оружие, чтобы разоблачить свердловчан, убивших своего знакомого

Мужчины случайно убили знакомого во время пьяной драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловские силовики прибегли к полиграфу, чтобы изоблачить преступников, которые убили своего знакомого во время драки в районе Пионерский. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Первая информация о беде в квартире на улице Сулимова поступила в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Екатеринбургу в 10:10 часов 25 сентября от бригады „скорой медицинской помощи“ с бортовым номером 85. Погибшим оказался неработающий местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к разбою и грабежу», — заявил полковник Горелых.

По версии следствия, мужчина умер в результате ссоры: он пришел к соседям, чтобы сделать замечание насчет шума. Подозреваемые показались в нетрезвом состоянии и предложили выпить потерпевшему, он согласился. Однако позже пострадавший нелестно отозвался об одном из своих обидчиков, из-за чего началась смертельная драка. Погибший скончался от черепно-мозговой травмы.

«После случившегося подозреваемые скрылись. По ориентировке екатеринбургских полицейских наряд ГИБДД Челябинска задержал злоумышленников. Ими оказались два жителя столицы Среднего Урала, 1993—1994 г. р., один из которых имеет судимость за преступление, связанное с наркотиками в 2016 году», — сообщил Горелых. Второй сообщник оказался жителем Верхнего Тагила, которого задержали по месту совершения преступления. Чтобы изоблачить преступников, представители МВД применяли полиграф.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, следователи расследуют уголовное дело по обвинению троих екатеринбуржцев, которые убили человека по неосторожности. «С учетом установленных обстоятельств, все трое фигурантов содержатся под стражей, в настоящее время с их участием продолжается проведение необходимых процессуальных действий. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен комплекс необходимых экспертиз», — заявили представители СК. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.