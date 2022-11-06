Мобилизованных в лагере Чебаркуля тренирует ветеран войны в Донбассе

Мобилизованных на полигоне в Чебаркуле учат выживать в боевых условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Офицер, ветеран войны в Донбассе (псевдоним «Малой») рассказал о курсе обучения мобилизованных во всероссийском лагере в Чебаркуле. Как он сообщил URA.RU, занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой.

«У нас развернута комплексная подготовка. С применением, как станковых гранатометов, так и ручных противотанковых. Такой подход нужен, чтобы добиться реального боевого слаживания. Чтобы мобилизованные могли в полной мере ощутить этот массированный удар», — пояснил URA.RU офицер.

По словам «Малого», военное командование спланировало занятия таким образом, что все вернувшиеся в армию быстро восстанавливают свои знания. Но все же многое зависит и от преподавателей. Чем грамотней и проще они доносят до человека нужную в бою информацию и навыки, делится инструктор, тем легче он их принимает.

Большинство инструкторов в пунктах боевого слаживания — участники боевых действий, побывавшие в зоне СВО. Их опыт и мастерство, которые они передают мобилизованным, помогают их подопечным выжить на фронте и выполнить боевую задачу.