06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022

Ветеран войны в Донбассе рассказал про обучение челябинских мобилизованных. Видео

Мобилизованных в лагере Чебаркуля тренирует ветеран войны в Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Мобилизованных на полигоне в Чебаркуле учат выживать в боевых условиях Фото:
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Мобилизация в России

Офицер, ветеран войны в Донбассе (псевдоним «Малой») рассказал о курсе обучения мобилизованных во всероссийском лагере в Чебаркуле. Как он сообщил URA.RU, занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой.

«У нас развернута комплексная подготовка. С применением, как станковых гранатометов, так и ручных противотанковых. Такой подход нужен, чтобы добиться реального боевого слаживания. Чтобы мобилизованные могли в полной мере ощутить этот массированный удар», — пояснил URA.RU офицер.

По словам «Малого», военное командование спланировало занятия таким образом, что все вернувшиеся в армию быстро восстанавливают свои знания. Но все же многое зависит и от преподавателей. Чем грамотней и проще они доносят до человека нужную в бою информацию и навыки, делится инструктор, тем легче он их принимает.

Большинство инструкторов в пунктах боевого слаживания — участники боевых действий, побывавшие в зоне СВО. Их опыт и мастерство, которые они передают мобилизованным, помогают их подопечным выжить на фронте и выполнить боевую задачу.

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Офицер, ветеран войны в Донбассе (псевдоним «Малой») рассказал о курсе обучения мобилизованных во всероссийском лагере в Чебаркуле. Как он сообщил URA.RU, занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой. «У нас развернута комплексная подготовка. С применением, как станковых гранатометов, так и ручных противотанковых. Такой подход нужен, чтобы добиться реального боевого слаживания. Чтобы мобилизованные могли в полной мере ощутить этот массированный удар», — пояснил URA.RU офицер. По словам «Малого», военное командование спланировало занятия таким образом, что все вернувшиеся в армию быстро восстанавливают свои знания. Но все же многое зависит и от преподавателей. Чем грамотней и проще они доносят до человека нужную в бою информацию и навыки, делится инструктор, тем легче он их принимает. Большинство инструкторов в пунктах боевого слаживания — участники боевых действий, побывавшие в зоне СВО. Их опыт и мастерство, которые они передают мобилизованным, помогают их подопечным выжить на фронте и выполнить боевую задачу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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