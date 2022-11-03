Мужчина передал привет сыну с передовой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боец из Копейска Челябинской области передал привет сыну с передовой. Вместе с товарищем они записали ребенку позитивное видео.

«Сыночек, привет, мой хороший, как у тебя дела? Я надеюсь, нормально все. Скоро буду, не переживай, все будет хорошо!» — сказал на видео, размещенном в сообществе «Копейск (В)Теме | Новости» в соцсети «ВКонтакте» боец из Копейска.

В кадре также запечатлен его товарищ, который назвал себя «Дядя Женя». Он также подбодрил ребенка.

«Дядя Женя когда говорит, надо верить. Дядя Женя всегда правду говорит. Короче, все ништяк, все здорово. Давай там, будь мужиком, поддерживай мамку. Ты там самый старший остался, самый главный. Батя на тебя надеется, что ты его не подведешь. Он тебя тоже не подведет», — добавил на видео «Дядя Женя».

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.