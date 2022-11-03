В Екатеринбурге нашли труп мужчины

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
На данный момент Следственный комитет происшествие не комментирует Фото:

В Екатеринбурге на улице Шаумяна обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает очевидец в соцсети.

«На улице Шаумяна обнаружен труп мужчины. Подробности не уточняются», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет для прояснения ситуации. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что на данный момент СК тему не комментирует.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики Нижнего Тагила нашли в квартире тело женщины, до смерти избитой пьяным другом, который попытался убедить следователей в своей невиновности. Однако позднее подозреваемый сознался в убийстве подруги.

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В Екатеринбурге на улице Шаумяна обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает очевидец в соцсети. «На улице Шаумяна обнаружен труп мужчины. Подробности не уточняются», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет для прояснения ситуации. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что на данный момент СК тему не комментирует. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики Нижнего Тагила нашли в квартире тело женщины, до смерти избитой пьяным другом, который попытался убедить следователей в своей невиновности. Однако позднее подозреваемый сознался в убийстве подруги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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