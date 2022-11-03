В Екатеринбурге нашли труп мужчины

В Екатеринбурге на улице Шаумяна обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает очевидец в соцсети.
«На улице Шаумяна обнаружен труп мужчины. Подробности не уточняются», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет для прояснения ситуации. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что на данный момент СК тему не комментирует.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики Нижнего Тагила нашли в квартире тело женщины, до смерти избитой пьяным другом, который попытался убедить следователей в своей невиновности. Однако позднее подозреваемый сознался в убийстве подруги.
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