В Екатеринбурге нашли труп мужчины

На данный момент Следственный комитет происшествие не комментирует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Шаумяна обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает очевидец в соцсети.

«На улице Шаумяна обнаружен труп мужчины. Подробности не уточняются», — сообщает очевидец в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в Следственный комитет для прояснения ситуации. Старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что на данный момент СК тему не комментирует.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге силовики Нижнего Тагила нашли в квартире тело женщины, до смерти избитой пьяным другом, который попытался убедить следователей в своей невиновности. Однако позднее подозреваемый сознался в убийстве подруги.