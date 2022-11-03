Журналист Зыгарь* обменялся со своим мужем браслетами с символикой «Азова»*

Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации со своим мужем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист Михаил Зыгарь (признан в России иноагентом) обменялся со своим мужем браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Фотографию с браслетами на руках муж Зыгаря Жан-Мишел Щербак опубликовал в своих социальных сетях.

«Я не хочу больше ничего скрывать на своей странице так же, как и не хочу причинить кому-то боль своим праздником», — подписал муж Зыгаря фотографию со своим возлюбленным в Instagram (запрещен в РФ). Под своей фотографией он также спросил у украинцев, уместно ли ему выкладывать фото с браслетами «Азовстали» в день его свадьбы со своим мужем.

Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации Фото: страница мужа Зыгаря в социальной сети

Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации Фото: страница мужа Зыгаря в социальной сети

Ранее Зыгарь заявлял, что однозначная международная поддержка Украины — иллюзия. К такому выводу он пришел после общения с высокопоставленным украинским дипломатом.

* «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

* Журналист Михаил Зыгарь признан иноагентом