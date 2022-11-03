Журналист Зыгарь* обменялся со своим мужем браслетами с символикой «Азова»*

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Интервью с Михаилом Зыгарем, главным редактором телеканала «Дождь». Москва., зыгарь михаил
Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации со своим мужем Фото:

Журналист Михаил Зыгарь (признан в России иноагентом) обменялся со своим мужем браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Фотографию с браслетами на руках муж Зыгаря Жан-Мишел Щербак опубликовал в своих социальных сетях.

«Я не хочу больше ничего скрывать на своей странице так же, как и не хочу причинить кому-то боль своим праздником», — подписал муж Зыгаря фотографию со своим возлюбленным в Instagram (запрещен в РФ). Под своей фотографией он также спросил у украинцев, уместно ли ему выкладывать фото с браслетами «Азовстали» в день его свадьбы со своим мужем.

Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации
Фото:
Зыгарь был отмечен на фото в браслете запрещенной в РФ организации
Фото:

Ранее Зыгарь заявлял, что однозначная международная поддержка Украины — иллюзия. К такому выводу он пришел после общения с высокопоставленным украинским дипломатом.

* «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ

* Журналист Михаил Зыгарь признан иноагентом

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Журналист Михаил Зыгарь (признан в России иноагентом) обменялся со своим мужем браслетами с символикой «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Фотографию с браслетами на руках муж Зыгаря Жан-Мишел Щербак опубликовал в своих социальных сетях. «Я не хочу больше ничего скрывать на своей странице так же, как и не хочу причинить кому-то боль своим праздником», — подписал муж Зыгаря фотографию со своим возлюбленным в Instagram (запрещен в РФ). Под своей фотографией он также спросил у украинцев, уместно ли ему выкладывать фото с браслетами «Азовстали» в день его свадьбы со своим мужем. Ранее Зыгарь заявлял, что однозначная международная поддержка Украины — иллюзия. К такому выводу он пришел после общения с высокопоставленным украинским дипломатом. * «Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ * Журналист Михаил Зыгарь признан иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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