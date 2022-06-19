Зыгарь заявил об иллюзорности международной поддержки Украины

20 июня 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Зыгарь передал слова высокопоставленного украинского дипломата Фото: Владимир Андреев © URA.RU Однозначная международная поддержка Украины — иллюзия. Об этом доложил российский журналист и писатель, бывший редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь. Он сообщил, что недавно разговаривал с высокопоставленным украинским дипломатом, который представляет свою страну в одной из самых важных международных организаций. «Мой собеседник был очень подавлен. Он заявил, что однозначная международная поддержка Украины — это иллюзия. Живые политические жесты европейских лидеров, особенно в первые месяцы спецоперации, создавали впечатление, что весь мир сплачивается вокруг Украины и осуждает действия России. Однако дипломатам ясно, что это ни в коем случае не так», — написал он для немецкого журнала Der Spiegel. По его словам, спецоперация на Украине сделала раскол мира еще более явным. Началась холодная война — новое разделение мира на два лагеря, «один из которых антиамериканский, антизападный и антилиберальный», констатировал журналист. Ранее издание Newsweek опубликовало статью о том, что западные страны все больше стали разделяться по поводу политики в отношении Украины. Так, США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение. При этом Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием спецоперации. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, нацбатов и геноцида, который продолжался 8 лет.

Однозначная международная поддержка Украины — иллюзия. Об этом доложил российский журналист и писатель, бывший редактор телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь. Он сообщил, что недавно разговаривал с высокопоставленным украинским дипломатом, который представляет свою страну в одной из самых важных международных организаций. «Мой собеседник был очень подавлен. Он заявил, что однозначная международная поддержка Украины — это иллюзия. Живые политические жесты европейских лидеров, особенно в первые месяцы спецоперации, создавали впечатление, что весь мир сплачивается вокруг Украины и осуждает действия России. Однако дипломатам ясно, что это ни в коем случае не так», — написал он для немецкого журнала Der Spiegel. По его словам, спецоперация на Украине сделала раскол мира еще более явным. Началась холодная война — новое разделение мира на два лагеря, «один из которых антиамериканский, антизападный и антилиберальный», констатировал журналист. Ранее издание Newsweek опубликовало статью о том, что западные страны все больше стали разделяться по поводу политики в отношении Украины. Так, США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение. При этом Германия, Италия и Франция больше озабочены окончанием спецоперации. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, ВС РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ, нацбатов и геноцида, который продолжался 8 лет.