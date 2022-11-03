Свердловский депутат Госдумы: год срочной службы недостаточен для боевой подготовки

По мнению депутата Госдумы Альшевских, года срочной службы недостаточно для боевой подготовки военнослужащего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одного года срочной службы недостаточно для боевой подготовки военнослужащего, который позднее мог бы управлять современной техникой. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских корреспонденту URA.RU.

«Мое личное мнение: год — недостаточный срок для боевой подготовки. Сложно обучить специалиста, который мог бы управлять современной техникой», — сообщил Альшевских.

По мнению депутата Госдумы, в увеличении срока службы есть «плюсы» и «минусы». Однако обсуждение этого вопроса начнется после внесения законопроекта в нижнюю палату парламента.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. По его словам, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.