03 ноября 2022

Боррель оценил миллиардные вложения Евросоюза в Украину за 2022 год

Представитель ЕС Боррель подсчитал, сколько Евросоюз потратил на Украину в 2022 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Боррель призвал не останавливаться на достигнутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро с целью помочь стране в спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. […] И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — сказал Боррель, передает ТАСС. По его словам, в эту сумму входит 3 млрд евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, а также 19 млрд евро на финансовую и экономическую помощь Киеву, в том числе на нужды жителей страны.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Он подчеркнул, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — в одном письме каждый вечер!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро с целью помочь стране в спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. […] И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — сказал Боррель, передает ТАСС. По его словам, в эту сумму входит 3 млрд евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, а также 19 млрд евро на финансовую и экономическую помощь Киеву, в том числе на нужды жителей страны. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Он подчеркнул, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...