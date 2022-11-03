Боррель оценил миллиардные вложения Евросоюза в Украину за 2022 год

Представитель ЕС Боррель подсчитал, сколько Евросоюз потратил на Украину в 2022 году

04 ноября 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Боррель призвал не останавливаться на достигнутом Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро с целью помочь стране в спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. […] И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — сказал Боррель, передает ТАСС. По его словам, в эту сумму входит 3 млрд евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, а также 19 млрд евро на финансовую и экономическую помощь Киеву, в том числе на нужды жителей страны. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Он подчеркнул, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд.

В 2022 году Евросоюз отправил Украине 22 млрд евро с целью помочь стране в спецоперации. Такую цифру назвал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. […] И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов, предоставленную в двустороннем порядке», — сказал Боррель, передает ТАСС. По его словам, в эту сумму входит 3 млрд евро, выделенные на поставки оружия через Европейский фонд мира, а также 19 млрд евро на финансовую и экономическую помощь Киеву, в том числе на нужды жителей страны. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль предупредил, что украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги. Он подчеркнул, что большая часть траншей направляется на удовлетворение социальных нужд.